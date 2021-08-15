黃耀明事件｜白韞六：廉署無政治傾向　不會成為打手或政治工具

歌手黃耀明與立法會前議員區諾軒早前被廉署落案起訴，涉嫌在2018年立法會港島區補選中作舞弊行為，向他人提供娛樂而誘使他人投票，2人其後獲不提證供起訴，以自簽保守行為處理。

廉政專員白韞六今日（15日）接受傳媒訪問時指，不評論個別案件，但根據選舉條例，一般情況下，不得以飲食或娛樂誘使投票予某候選人。白韞六說，留意到坊間有人就某些案件，質疑廉署淪為打手，他認為這些都是偏頗的報道，而部分有政治背景人士借不同情況批評，對廉署不公道、無好處，廉署不想成為任何人打擊對手的政治工具，有此意圖的人亦不會得逞。



被問到外國選舉活動不乏知名歌手參與表演，香港的選舉法例會否過於嚴厲，白韞六指，外國法例與香港法例不同，廉署會處理好本地相關法律條文。被問到政治站台活動，日後是否不可有表演，白韞六說，有關情況有機會構成娛樂。

白韞六：將向無選舉經驗的候選人作更多解說工作

至於未來三場選舉，白韞六指，理解到在新選舉制度下新增過往未有界別，其中很多有意參加選舉的候選人，未有任何選舉經驗，對相關選舉法例規定未必熟悉。廉署已主動聯絡相關團體舉行講座和拜訪活動，介紹、解釋選舉相關法例和注意事項。

白韞六又指，新選舉條例已清楚說明任何人不可公開煽惑他人不投票、投白票或廢票，被問到若有人公開「講反話」，令其他人「心領神會」會如何處理，白韞六呼籲市民不要踩入灰色地帶，指廉署會調派更多人手，支援與選舉有關工作，若在網絡平台發現相關言論，會要求於平台把該言論下架。

林鄭月娥早前出席立法會答問會，表明修防賄例「一定走數」。（鄭子峰攝／資料圖片）

修防賄例林鄭表明「走數」 白韞六：非「無皇管」

對於行政長官林鄭月娥早前表明，不會把《防止賄賂條例》第3及8條範圍擴至特首，形容「一定走數」，白韞六指，情況並非如外界所說「特首無皇管」，雖然條例第3及8條不會修改，但第4、5及10條一直都存在並適用於規管行政長官，而且《基本法》亦有彈劾機制處理對於行政長官的投訴。