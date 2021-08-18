612基金宣布「有序停運」　即日起停收新個案、10月底秘書處解散

支援反修例示威者的「612人道支援基金」今日（18日）宣布，因應負責資金託管及收支服務的真普選聯盟，會於短期內結束運作，因此已制定方案，將有秩序地停止運作。



+ 5

望籌約2,500萬 支持基金餘下日子運作開支

基金信託人之一、前立法會議員吳靄儀指出，「送君千里終須一別」，衷心感謝市民26個月來不離不棄的支持。她提到，即日起會停止接收新個案，為了減少對受助人的影響，過往曾經協助的舊個案人士，基金列出時間表在未來短時間內盡量提供部分支援服務。

時間表列明，舊受助人若需要支援服務，需在8月31日之前提交向基金提交單據和申請資料。對有意捐款支持基金的香港市民而言，9月21日為網上捐款最後限期，9月27日為銀行捐款的最後限期，9月28日為最後付款限期。9月28日後，612基金就不會再使用現時由真普聯提供的戶口。10月將是善後工作的最後階段，月內將會公布籌款最終結果和基金戶口最終結餘，如果再有結餘，基金將會公布餘款處理方案，並公布各項未退回款項的處理方案詳情。至10月31日，將會銷毁所有個人資料和記錄並把秘書處解散。

不過吳靄儀指出，基金指雖然即將停止運作，但餘下日子的運作仍然需要資金援助，因此定下籌款目標。她指，估算餘下日子基金需要使用約3,000萬元，支付約400個求助人的法律費用（包括未付款和已提供單據的個案），加上基金運作和其他受助人的法援分擔費開支等。扣除基金現時約500萬的結餘後，未來一共需要籌得約2,500萬元。

另外吳靄儀呼籲，約1,500位受助人盡快歸還先前基金借出的保釋金、法律分擔費及預付法律費用。她指，部分求助人被拘捕後沒有能力支付保釋金及法律開支，因此基金向他們借出部分款項，容許他們在案件完結的時候才還款。基金自成立以來一直援助部分受助人的法律開支，一共向264位受助人合共借出2,400多萬，但只有28人已結案。吳靄儀呼籲有能力還款者應該盡快還款，令資金可被善用去支援仍然需要協助的人。

望有心人可以繼續支援求助人

吳靄儀表示，現時基金停止運作感到十分遺憾，但這是無可奈何的決定，亦認為不應質詢真普聯結束營運的原因。她強調當初真普聯願意提供戶口予基金運作，已經是仗義之舉，明白現時的政治環境下，很多人都會感到擔憂而有個別的決定，認為在無可奈何的情況下，現時有秩序地把基金停止運作，總比起「突發的情況」好，若然基金的銀行帳戶突然被凍結，情況會更為嚴峻，對求助人和捐款的市民都會更為不利。

吳提到，在現時的機制下，基金擁有專業的法律團體和會計師，一直管理處基金的資金走向，不擔心會觸犯法例，若然遇上一些來源不明的資金，基金亦都會拒絕接收，她強調基金的合作一直是符合法例。

陳日君樞機呼籲香港人不要氣餒，認為社會上仍然存在很多好人。他感激基金的專業人士一直以來對不同求助者的付出，亦為他們帶來實際的援助，包括龐大的開支和身心健康。他指，即使現時基金被迫停止運作，香港仍然有很多有心人會守望相助，希望大家仍然保持信念。

吳靄儀補充，基金秘書處解散後並非完全忘記需要協助的求助人，仍有會有義工接聽熱線電話及解答查詢，並為有需要個案進行轉介。

612基金將停止運作。（歐嘉樂攝）

周浩鼎質疑基金「身有屎」 促執法機構嚴查

民建聯立法會議員周浩鼎於立法會回應指，「612基金」自行停止運作，令人質疑是否「身有屎」，認為「612基金」對公眾有欠交代，例如沒有交代籌得資金去向及用途等。他促請執法機構嚴肅徹查，強調若發現「612基金」涉及違法行為，不會因為已停運已一筆勾銷。