「612基金」公布年度報告　2千人曾受資助　法律開支大籲市民捐款

支援修例風波被捕人士的「612人道支援基金」，今日（20日）公布2021年度報告，報告顯示，2,521名因參與示威而被控告的人士當中，有2,221位曾接受基金資助，大部分是法律開支。基金支援的被告中，近半數案件已完成審訊，尚待審結的案件仍有1,274 宗。

報告指，合符基金支援範圍的新案件逐漸減少，但仍有 365 宗裁判法院案件未結案，預算基金將須繼續承擔巨額的法律開支，而且還柙候審及服刑人士的需要亦持續增長，呼籲市民繼續捐款。



總收入達2.36億港元

報告顯示，由前年成立到2021年5月31日，基金總收入為2.36億港元，總支出為2.32億港元，可動用現金結餘約2百萬港元，超過90%用於直接支援受助人，而基金直接服務人次為22,938人。

報告指，在2,521位因參與反修例而被控告的示威者中，有2,221位曾接受基金的資助，大部分是法律開支。報告又指，即使基金僅以相對低的水平支付法律費用，逾2千人多次上庭應審，累計的金額依然相當龐大，但表示市民的捐款大大紓緩了年輕被告因應訊而帶來的財政壓力及心理負擔。

報告亦提及，在現時基金支援的被告中，近半數案件已完成審訊，其中裁判法院案件佔 90%，即共867宗；尚待審結的1,274宗案件中，區域法院案件佔70%，基金僅須支援「法援分擔費」，而絕大部份個案均已完成申請法援，基金毋須再支援其訟費。