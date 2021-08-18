李慧琼倡公務員招聘試增設普通話考核　政府：未有計劃

民建聯主席、立法會議員李慧琼今日（18日）於立法會會議中，以書面提問政府如何提升香港市民的普通話水平，其中建議在公務員招聘考試中，加入普通話語文能力測試。教育局局長楊潤雄經諮詢公務員事務局後回覆，指現時未有計劃。



楊潤雄：鼓勵學生在校園內外運用普通話

李慧琼提到，現時有意成為普通話教師的人士須參加當局舉辦的教師語文能力評核，並在所有卷別均取得三級或以上等級的成績，問政府會否考慮再增設一項要求，教師須在國家語言文字工作委員會舉辦的普通話水平測試中取得一級乙等或以上成績；會否擴大「普教中」、鼓勵學校以普通話教授中文以外學科，及在校園提供更多應用普通話的場合；會否在公務員招聘考試中增設普通話語文能力測試。

楊潤雄指出，就香港是否需要提升普通話科教師的相關成績要求，政府持開放態度，並會持續檢視有關安排。在學校教育方面，教育局會持續檢視政策及學校需要的支援，讓學生普通話的溝通能力得以持續提升。他又指，普通話的學習並不限於普通話科和以普通話教授的中國語文科，其靈活應用更不囿於課室，教育局一直鼓勵學校舉辦多元化的普通話活動，讓學生有更多機會在校園內外運用普通話。

至於公務員入職要求方面，楊潤雄指，政府的政策是維持一支通曉「兩文三語」的公務員隊伍。在現行安排下，各部門/職系首長會按其轄下公務員職系的工作需要，在入職條件中訂明適當的中英文語文能力要求，並自行訂定合適的評估方法，辨識申請人能否達到相關職系所要求的普通話水平。公務員事務局認為現行的安排行之有效，未有計劃在公務員招聘過程中增設劃一的普通話水平測試。公務員培訓處亦會繼續致力為公務員提供適當的普通話培訓，務求能滿足公務員工作上應用普通話溝通的需要。