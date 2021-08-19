律師會改選｜專業派邀江旻憓對談　江：法治與運動精神多相似地方

香港律師會理事會改選下周二（24日）舉行，特首林鄭月娥日前警告律師會，倘變成政治化團體，將考慮終止合作關係。被視為親建制陣營的黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅五名「專業派」合組名單出選，其Facebook專頁上載與有「微笑皇后」之稱的港隊「重劍一姐」江旻憓對談片段。



為何江旻憓與「專業派」律師拉上關係？原來畢業於美國史丹福大的江旻憓，算是半個法律界人士，曾在中國人民大學攻讀法律碩士，下月更入讀香港中文大學法律博士課程。



被問到為何想成為律師，江旻憓稱自己非常喜愛讀書，「讀書其實唔叻但真係好鍾意，好多嘢想學、好多嘢想知」。她說，當初讀法律是希望了解更多打劍的制度問題，亦想伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似地方。



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江旻憓提及，早前受傷時不知何時康復，故決定在港修讀由人民大學的法律碩士課程，讓她對法律有更深了解，「因為我喺美國讀大學時，國際關係讀咗好多關於佢哋點樣睇中國，所以我好想由中國perspective（視野）和角度了解中國，加上香港近兩年對一國兩制的爭議」，認為必須了解兩方面後，才可有知識發表意見。

江旻憓在訪問中指，當初想讀法律是希望了解更多打劍的制度問題，同時亦想伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似的地方。（Facebook截圖）

「專業派」在專頁發帖文，指江旻憓在訪問中提及她為何想讀法律，「唔知各位同業又記唔記得自己點解會成為律師呢？」強調五人一直堅守初衷，維護公義和守護法治，期望獲得大家支持。



律師會改選下周（24日）舉行，「專業派」將硬撼被視為「開明派」的馬秀雯、韋恆理、羅彰南及白樂德，以及立場不明顯的黎蒑同唐瑋綸。