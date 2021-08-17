律師會下周改選　林鄭：若變成政治化團體　政府考慮終止合作關係

香港律師會下周舉行周年大會，改選5名理事，倘標榜為「開明派」的親民主派律師全取5席，將首次過半取得律師會控制權。《人民日報》日前發文，指律師會應當選擇搞專業不搞政治，不應選擇以「政治化選舉」的方式淪為「政治化團體」，與反中亂港分子劃清界限，就不會像教協一樣喪失特區政府的認可。

特首林鄭月娥今早（17日）表明，若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係，情況如早前教育局終止與教協合作。

律師會會長彭韻僖回應指，作為業界與政府之間的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。



張達明推薦「開明派」4人名單

律師會本月24日改選理事會，11人爭奪5個席位，目前「開明派」佔7席，若再贏4席或以上，律師會將「變天」。其中，被視為「開明派」的律師馬秀雯（Selma Masood）最受關注，有報道指馬秀雯於2019年曾接受美國報章訪問，指反修例活動期間，警察暴力不斷升級。現任理事張達明日前以「個人名義」，推薦馬秀雯、帝理邁、白樂德、羅彰南4人。

林鄭月娥出席行會前記者回應民陣解散，指過去兩年多的「黑暴」後，為香港和她本人上了深刻一課，令她知道若沒有《國安法》，香港會成為顛覆國家政權、安全的橋頭堡，亦認清過往願意與他們溝通的團體，例如教協等本質為何，故現時要回到正軌。

指港府與律師會關係更深遠

她之後指，香港有不少公民團體、專業組織等，需按宗旨、不違反法律下運作，若他們偏離宗旨，被政治騎劫、凌駕，政府唯一取向就是與他們終上關係，如早前教協被教育局終止合作關係，日後如有專業團體，點名如律師會被政治凌駕專業，同樣會考慮終止關係。

她強調，港府與律師會關係更深遠，很多法律工作也會徵求兩個專業法律團體的意見，甚至不少法定組織、諮詢組織也會樂意委任由律師會推薦的人員，包括很重要的司法人員推薦委員會、法律援助服務局，法律上也有讓律師會推薦委員的機制，如果律師會變政治化團體，這些關係必須重新審視。

律師會會長彭韻僖（右二）。（律師會提供）

律師會：一直保持政治中立

律師會會長彭韻僖回應指，作為香港律師的自我監管組織及專業團體，律師會的宗旨包括維持香港律師專業水平及操守、考慮所有涉及業界利益問題；作為業界與政府之間的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。