律師會改選｜蘇紹聰：近年趨政治化林鄭發聲合理　彭皓昕稱感威脅

香港律師會下周改選理事會，特首林鄭月娥日前表明，若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府將考慮終止合作關係。律師會前會長蘇紹聰今（19日）在商台節目中表示，林鄭月娥發聲合理，不認為會影響即將舉行的理事改選。他指，近一、兩年律師會有政治化趨勢，其中有理事與政黨關係密切，亦有參與外國制裁香港的外訪等。

律師會現任理事、公民黨成員彭皓昕在同一節目中稱，林鄭說法令人感到威脅，又稱不想看到選舉流於對候選人的人身攻擊。對於蘇紹聰指有理事與政黨的關係密切，彭皓昕指，蘇紹聰在任內時出任政協，會長彭韻僖亦有參選選委會選舉。



，蘇紹聰指，近一、兩年律師會有政治化趨勢，其中有理事與政黨關係密切，亦有參與外國制裁香港的外訪等。（資料圖片/余俊亮攝）

蘇紹聰認為，過去兩年不少團體都有政治化趨勢，部分人想利用團體表達政治訴求，而不是按原本發揮的功能。他指，律師會理事會一向比較保守，遇到有政治敏感事件時，都要從法律角度平衡。蘇紹聰稱，留意到《人民日報》和林鄭都有提及律師會，他認為是合理，因大家都關心專業團體的發展。

彭皓昕則稱，對於林鄭說法感威脅和擔憂，又稱不想看到理事選舉流於對候選人作人身攻擊，應該保護專業自主，由會員檢視候選人的資歷和政綱後作決定。

彭皓昕表示，不想看到理事選舉流於對候選人作人身攻擊。（資料圖片/黃舒慧攝）

周二的理會改選由11人參選競逐5個理事席位。其中四名「開明派」參選者羅彰南、白樂德、馬秀雯和韋恆理，與被視為建制陣營的黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅五名「專業派」名單對壘；另外兩名候選人黎蒑和唐瑋綸未有明顯政治立場。