葛珮帆：妮歌潔曼獲免檢惹疑慮　促商經局交代豁免條件

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後即被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝工作，而她下榻的山頂豪宅亦非香港指定的檢疫酒店，被指有違反檢疫令之嫌。



民建聯立法會議員葛珮帆指對於妮歌潔曼獲得港府豁免檢疫的安排感到憂慮，促官員於明日（20日）在立法會衞生事務委員會交代詳情。



葛珮帆擔憂變種病毒或因此在港傳播

葛珮帆指對於妮歌潔曼獲得港府豁免檢疫的安排感到憂慮，Delta變種病毒現正肆虐澳洲，每日確診個案數以百計，更有上升的趨勢。商經局雖提到妮歌潔曼因進行與指定專業工作相關的活動而獲豁免檢疫，而且需要嚴格遵守指定防疫措施及其他條件，但早前本港曾有獲豁免檢疫人士確診並違反防疫要求，可見豁免安排存在一定風險。她表示今日（19日）已收到不少市民投訴，表示擔憂事件會影響香港防疫工作及通關安排。

據知，妮歌潔曼獲得港府豁免檢疫是根據第599E條例，豁免該類別人士接受強制檢疫，但抵港後都必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括要接種疫苗、指定居所逗留、定期檢測、提供工作相關行程等，當局指會確保相關者遵從該等條件。

立法會衞生事務委員會將於明日早上舉行會議，委員會主席葛珮帆已經指示立法會秘書處，就「預防及控制2019冠狀病毒病的措施」議程邀請食衞局局長及商經局局長出席會議，並接受議員質詢，詳細解答豁免機制、批准準則、防疫要求、隨行劇組人員是否同樣獲豁免檢疫、及如何監察等相關問題等。