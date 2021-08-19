吳璟儁辭政制局政治助理　轉任西九公關　曾國衞「左右手」全離任

政府發言人今日（8月19日）表示，政制及內地事務局局長政治助理吳璟儁早前已提出請辭，將於明日（8月20日）起休假，8月30日正式離任。這是繼前副局長陳帥夫今年2月辭任後，政制局再有人離職，目前局長曾國衞「左右手」皆懸空。



本屆第三名政治助理辭職

吳璟儁離任後，將加入西九文化區管理局擔任傳訊及公共事務總經理，並已就此徵詢前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會的意見。政制局局長曾國衞表示，感謝吳璟儁在任期間對局方作出的貢獻，並衷心祝福他在新的崗位上工作順利，繼續為特區作出貢獻。

曾任TVB主播及記者的吳璟儁，於2017年9月加入現屆政府，出任時任政制局局長聶德權的政治助理，惟聶德權去年被調任公務員事務局，由曾國衞接替，時任副局長陳帥夫今年初辭職。吳璟儁離開政府，是繼楊寶蓮、黎穎瑜後，本屆第三名政治助理辭職。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，在吳璟儁遵循委員會所建議的若干規限的前提下，離職後擬擔任的工作不會構成任何潛在的利益衝突，諮詢委員會亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

傳對無法晉升副局長心灰意冷

政制局副局長至今未有替代人選，政圈早前一度傳出民建聯副秘書長葉傲冬會接任，但在最後關頭墮馬，近日有報道指另一民建聯成員胡健民可能出任副局長。

有知情人士指，政治助理晉升之路不容易，特別在新政治形勢下，根正苗紅的人往往更獲重用、步步高陞，反之吳璟儁既無建制政黨背景，亦非近年升官如坐「白金升降機」的紀律部隊出身，有傳他對自己在政府晉升早已心灰意冷。