葉傲冬失落政制局副局　建制指兩件事顯墮馬不尋常

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-07 22:40

《香港01》5月底曾報道，行政會議成員葉國謙之姪、民建聯副秘書長葉傲冬，很大機會加入政府，料出任政制及內地事務局副局長，相關程序本已進入最後階段。不過政圈消息指，葉傲冬原本已接受品格審查程序，但臨門一腳「撻Q」，相信無緣加入林鄭班子。 有建制中人私下指，葉傲冬「墮馬」從日前他獲頒授銅紫荊星章一事已可見端倪，更擔心是否任命過程中遇上阻滯。 政制及內地事務局局長曾國衞今早（7日）出席立法會會議後回應指，現時仍在物色副局長人選，不回應揣測。葉傲冬晚上回覆《香港01》查詢時證實，將不會加入政府，並將於短時間內離開《文匯報》，轉戰商界。

敗選後重返《文匯報》任助理總編輯 身兼多項公職

早前有兩名民建聯成員獲政府「相中」，包括葉傲冬及前大埔區議員胡健民，最終葉傲冬被政府相中。現年40歲的葉傲冬出身於政治世家，父親是前市政局議員、葉國謙孿生弟弟葉國忠，可謂「根正苗紅」。葉傲冬出任區議員前，曾任《文匯報》政治版記者，專責立法會及人大政協新聞；至2008年躋身政圈，參選油尖旺區議會補選，成功當選並一直連任，2016年起更出任油尖旺區議會主席。

不過，建制派在2019年區選遭受重創，多名資深議員落馬，葉傲冬更爆大冷敗給「政治素人」陳梓維，成為網民熱話。葉傲冬敗選後重返《文匯報》出任助理總編輯，目前身兼多項公職，包括房委會委員、基本法推廣督導委員會委員等。

港府高層換班時已傳任命告吹

港府高層早前換班，李家超、鄧炳強分別升任政務司司長、保安局局長，由中央任命。副局長一職只需特首任命，但政府在七一前後仍未公布政制局副局長人選，政圈當時已傳任命告吹。

特別是今年七一授勳，葉傲冬獲頒銅紫荊星章，嘉許語表揚他一直擔當地區和西九文化區管理局之間的橋樑。有資深建制不諱言，政府一般會在官員任期尾段或卸任後頒授星章，肯定其貢獻，若葉傲冬真的加入政府，相信官方不會選擇此時授勳，故有關舉動或可視為「安慰獎」。不過亦有添馬艦中人指，授勳名單已擬定一段時間，估計與任命無關。

另一方面，有建制中人關注，葉傲冬本身已接受品格審查，但究竟是在哪一個階段遇上阻滯，耐人尋味，「如果做Vetting（審查）前話另有更佳人選，比較講得通。」