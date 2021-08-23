李天柱獲批出任航空學院行政總裁　聶德權：延後利益指控不實

民航處前處長李天柱去年退休，在俗稱「過冷河」的兩年管制期未滿，獲公務員事務局批准，今年6月出任航空學院行政總裁，被質疑涉及利益衝突。公務員事務局局長聶德權今日（23日）表示，所有離任公務員之後出任工作，政府有相關規定，李天柱個案有12個月「禁制期」，以及2年「管制期」，指整個申請有健全機制作出審批。

他指航空學院本質並非「去私人企業打工」，而是有公眾利益，否認事件有利益衝突或延後利益等。



田北辰指觀感差 盧偉國：不應僵化看事件

經民聯主席、機管局董事會成員盧偉國今早在電台表示，李天柱擁有豐富民航經驗，認為李加入航空學院能把其經驗傳承，又明言不認同實政圓桌立法會議員田北辰日前在報章就事件發表的言論，認為不應以官僚、僵化態度看待事件，「如果咁官僚、咁僵化，就唔係一個好制度」。他指，處理首長級官員轉任其他工作的安排上有既定機制，社會應相信有關機制，毋須上綱上線。

田北辰接受同一節目訪問時指，從新聞報道所見，李天柱在學院成立時為機管局董事局成員，如今在退休後擔任學院行政總裁，薪金仍屬未知之數，亦不知聘請過程有否經過全球遴選等程序，形容事件「觀感唔好」和政府解說不足，認為上述因素較是否「過冷河」更重要。他又稱無意質疑盧偉國的講法，因與對方在立法會也「傾到偈」。