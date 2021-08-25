張宇人促強制教職員接種疫苗　不應允自費檢測代替：有錢大晒呀？

政府要求醫院管理局、安老及殘疾人士院舍，以及幼稚園和中小學的所有僱員須於9月1日前接種新冠疫苗，否則須自費定期在工作時間以外進行病毒檢測。行政會議成員、自由黨主席張宇人稱，不應容許小學、幼稚園教職員以自費檢測代替接種疫苗，「唔係有錢做檢測就得，如果唔打針，我覺得你（陳肇始）599章有權叫佢唔好返工。」

食物及衞生局局長陳肇始回應指，會向教育局反映有關意見，認為高風險群組的接種率應達至九成，她以官立學校為例，在八月中已有百分之83教職員接種首劑疫苗，認為接種率會慢慢提高。



鄭松泰批政府「偽選擇」強制市民打針

熱血公民鄭松泰就接種疫苗事宜提出口頭質詢，批評政府一直以來以「偽選擇」方式，避免因強逼市民接種疫苗產生不良反應而造成法律風險，形容政府做法「卑鄙」。鄭松泰稱並非不相信科學，指港大微生物學系團隊早前曾研究，靜脈注射疫苗者更大機會出現心肌炎，亦有報道指學童接種復必泰疫苗後出現心肌炎，反問政府為何不正視科學研究，又問政府有否認真檢討這些科學研究，從而了解學童是否適合接種復必泰疫苗。

陳肇始重申，政府一直以科學為本原則，處理接種疫苗後出現的不良反應和異常事件，反駁指香港大學微生物學系團隊是以老鼠作靜態注射實驗，政府已詳細檢視有關報告，並與政府專家顧問袁國勇商討。她強調，接種疫苗一直採取肌肉注射方式，並以倒抽的方式保障靜脈安全。

倘教職員不接種疫苗 張宇人：599章有權叫佢唔好返工

張宇人質疑容許中小學幼稚園教職員自費檢測的做法，反問「有錢大晒呀？」他認為，不應容許小學、幼稚園教職員以自費檢測代替接種疫苗，「唔係有錢做檢測就得，如果唔打針，我覺得你（陳肇始）599章有權叫佢唔好返工。」他又批評教育局以七成接種率為恢復全日面授課堂的目標是「好混帳」，「唔應該睇住教育局話無七成打晒針，就唔開全日學，我覺得真係好混帳，我唔係話你（陳肇始），你應該反映畀局長（楊潤雄）聽，要保障我哋兒童，一定要全部打針。」

陳肇始指，會向教育局反映有關意見，認為高風險群組的接種率應達至九成，她以官立學校為例，在八月中已有百分之83教職員接種首劑疫苗，認為接種率會慢慢提高。

醫學界陳沛然指，其業界普遍認為安老殘疾人士院舍職員、教職員應接種疫苗，他問政府有否誘因鼓勵和便利相關人士接種疫苗，而非強逼他人接種。陳肇始強調，一直以多管齊下方式提高接種率，「成個商界、各行各業都有提供誘因」，並以醫管局為例，員工接種疫苗後可抽獎和享有疫苗假期，又指即日籌安排亦是一種誘因和便利措施。

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