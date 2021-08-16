施政報告｜自由黨倡強制中小幼教師接種疫苗　否則停薪留職

自由黨今（16日）與特首林鄭月娥會面，提交《施政報告》建議，該黨提出多項建議，包括將金融機構高層來港免檢疫安排擴展其他行業，包括貿易業、航運業等；又建議強制中小學、幼稚園教職員接種疫苗，及放寬海外醫生來港等。

自由黨主席、行政會議成員張宇人指，有學校教師拒絕打針，令學校至今仍未能回復全日面授課堂，建議強制全港中、小學及幼稚園教職員接種新冠疫苗，否則須停薪留職。



鍾國斌：放寬免檢疫安排至其他行業 引述林鄭稱會考慮

鍾國斌表示，有不少國際買家希望來港進行商業活動，涉及生意額數以億元計，建議將金融機構高層來港免檢疫的安排，延伸至其他行業，例如貿易業、航運業等。他稱，金融業豁免檢疫安排已試行數月，沒有出現問題，即使擴展至其他行業，涉及的人數不多，估計對疫情風險影響不大，他引述林鄭月娥稱會考慮相關措施。

他續指，香港未來必定需要融入粵港澳大灣區，但目前有關大灣區政策的細節不多，希望新一份《施政報告》會有更多細節出台。在房屋方面，鍾國斌說香港要告別「劏房」，需要有大量房屋供應，冀政府簡化收地程序，加快公私營合作，促請特首與發展商、地主商討，盡快增加房屋供應。

鍾國斌表示，有不少國際買家希望來港，涉及生意額數以億元計，建議將金融機構高層來港免檢疫的安排，延伸至其他行業，例如貿易業、航運業等。（李澤彤攝）

若因健康理由未能打針 張宇人倡須每周檢測兩次

張宇人說，由反修例運動至新冠疫情，飲業、零售業已受影響逾3年，希望政府可維持現有條件，不經招標，與租戶續約3年。他又提到，醫管局醫生過去一年流失率達4.6%，目前政府提出修訂《醫生註冊條例》，只放寬在海外讀醫的香港永久性居民來港，無法填補人手流失，他已向林鄭月娥反映，將會提出修正案，包括放寬海外醫生語言要求等。

張宇人指出，有學校教師拒絕打針，令學校未能回復全日面授課堂，建議強制全港中小學及幼稚園教職員接種新冠疫苗，否則停薪留職，若基於健康理由未能接種，則須每星期檢測兩次。

張宇人（左二）指出，有學校教師拒絕打針，令學校未能回復全日恢課。（李澤彤攝）

自由黨倡政府減收牌費

自由黨批發及零售界議員邵家輝建議，政府延續所有紓困措施，包括豁免政府牌照費至少一年，包括商業登記、小販牌費、中藥材零售商或批發商牌照費等，並提高內地旅客在港購物免稅上限至10萬元，以刺激本港零售市道。該黨航運交通界議員易志明則説，目前香港公共交通生態失衡問題嚴重，鐵路網絡進一步擴大，其他公共交通工具的經營空間不斷收窄，促政府研究解決方案。他又指，香港經濟尚未完全恢復，所有政府收費應「可減則減，可免則免」。

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