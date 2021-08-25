同樂運動會｜何君堯批如「披著羊皮的狼」　葉劉促港府支援展包容

四年一度的大型同志盛事「同樂運動會」明年11月在香港舉行，首次由亞洲城市主辦，新民黨主席葉劉淑儀今（25日）在立法會提出口頭質詢，要求政府支援主辦單位，包括提供康文署轄下康樂設施的優先預訂權，展示香港社會多元包容的一面。

多名建制派議員發言批評「同樂運動會」撕裂社會，質疑政府的支持會變成鼓吹同志風氣，早前形容「同樂運動會」帶來經濟效益是「污糟錢」的何君堯，形容該運動會是「披着羊皮的豺狼」，涉及不良意識形態的國安問題，斥責政府沒有汲取2014年和2019年社會事件教訓，棄守國安底線。

民政事務局局長徐英偉表示，「同樂運動會」目的旨在推動共融文化，只要主辧單位沒有違法，會按既定程序處理預訂場地事宜，也會加強相關管理，如有違反《港區國安法》，相關部門會處理。



大型同志盛事「同樂運動會」明年底將在港舉行，首次由亞洲城市主辦。（Gay Games 11 Hong Kong 2022 FB圖片）

葉劉：港常被指打壓人權 支援同運會可展包容

葉劉淑儀指很難得香港成為第一個主辦同樂運動會的亞洲城市，若賽事較以往失色、規模較細的話，香港很丟面。她又指同樂運動會宣揚平等包容，香港經常被指打壓人權，今次舉辦同樂運動會正是「保障人權的名片」，希望當局承諾確保主辦機構得到所需體育場地和技術支援。

徐英偉說，按康文署預訂場地的機制，港協暨奧委會、體育總會和香港學界體育聯會屬最優先預訂場地的界別，可預早12個月預訂；體育總會屬會和慈善團體等屬第二優先界別，可於3個月前預訂繁忙時段場地和6個月前預訂非繁忙時段場地，而主辦同樂運動會的機構屬第二優先界別。

他續指，同樂運動會主辦方已聯絡大專院校、運動會和會所租用場地，已經為約八至九成的活動找到合適場地。香港作為盛事之都，除政府外，還有商界等可以提供場地，強調政府會按用既定程序處理。

徐英偉承諾加強管理，避免有人蒙混透過本港體育文化場地推動違法行為。（梁鵬威攝）

梁美芬斥同樂運動會撕裂社會

不過，葉太的質詢就成為不少建制派議員的憂慮，經民聯梁美芬說，有組織收集到過萬個反對舉辦同樂運動會的簽名，指同樂運動會不能與奧運相提並論，「奧運團結社會，同樂運動會就撕裂社會。」她提到，早前台灣同運會稱擔心《港區國安法》而退出香港賽事，2018年的同志運動會亦容許參加者以台灣名義參賽，批評同運會主辦方缺乏監管能力，「有參加者唔生性，走嚟宣傳敏感政治議題，你有冇能力揹得起?」

政制及內地事務局局長曾國衞指，政府一直透過不同措施，促進不同性取向人士享有平等機會，政府尊重同樂運動會平等共融的價值觀，不過須遵守香港法例，如有違法地方，執法機構會處理。

立法會議員何君堯曾指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元（同運會帶來的經濟效益）要唔要都罷」。（鄭子峰攝／資料圖片）

何君堯批政府棄守國安底線 無汲取社會事件教訓

何君堯形容同樂運動會是「披着羊皮的豺狼」，將造成另一場風暴，指政府沒有汲取2014年和2019年社會事件的教訓，又批評徐英偉的回應是「教路」，教導主辦方如何預訂場地，棄守國安底線。他說，內地《國安法》第23條提到要提倡良好風俗，小心不良意識形態，「如果今日你仲係迷迷惘惘、糊糊塗塗，人講共融，你又共融，最後就畀人溶鬼咗！」

徐英偉說，政府會加強相關管理，避免任何人蒙混透過本港體育文化場地推動違法行為，相信有關部門亦會審慎處理，避免任何帶來國家安全風險問題。