何君堯屢斥同樂運動會「污糟錢」　朱敏健批言論情緒化：分化社會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-16 10:10

同樂運動會（Gay Games）明年11月在香港舉行，建制派立法會議員何君堯早前批評運動會「有失體面」，所帶來的經濟收益是「污糟錢」。特首林鄭月娥昨不點名批評有議員發表意見時「情緒化」（emotional），強調不能容忍分化社會甚至引起仇恨的言論。 平等機會委員會主席朱敏健今早（16日）在港台節目上表示，同意林鄭的說法，認為何君堯的言論是情緒化，只會分化社會，不會帶來正面幫助。朱敏健稱，今次事件反映性傾向歧視在港並無立法規管，平機會現時正研究如何作規管，他個人傾向要立法，期望在來年進行廣泛諮詢，再擬定報告交予政府參考。

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平機會正研究性傾向歧視立法 冀來年進行諮詢

朱敏健表示，同樂運動會宣揚平等共融等概念，與平機會理念相同，該會自2016年同樂運動會申辦時已給予支持。對於何君堯日前表示，政府不應高調「落水」支持舉辦同樂運動會，朱敏健認為何君堯並不了解事實，因據他了解，政府及平機會的支持並不涉及任何金錢，對方亦沒有要求資助或優惠，只是希望運動會在港能順暢地舉行，康文署亦表明會根據現行程序安排訂場等，「（支持）不會說高調或低調」。

至於何君堯的言論會否涉及歧視成分？朱敏健認為可能涉及歧視性質，但指現時本港未就性傾向歧視作立法規管，故過去20多年以來在此議題的討論上，只是各自表述，平機會現時正研究如何作規管，他個人傾向要立法，希望未來一年進行廣泛諮詢，再擬定報告交予政府參考。