鄭松泰被DQ｜稱尊重資審會決定　鄭松泰：建設不一定要在立法會

熱血公民鄭松泰無法通過資格審查，不但不能成為選舉委員會委員，更因此而即喪失立法會議員資格。身兼資格審查委員會主席的政務司司長李家超表示，今次選委會有1,496人通過審查，但有兩人未符合資格，其中包括鄭松泰。

鄭松泰回應指，資審會曾就幾方面的範疇向他提問，包括立法會議員的憲制責任、是否真誠擁護《基本法》及效忠特區，以及過去言論會否涉及外國勢力等。他相信資審會是綜合考慮作出決定，他只能說尊重，又說想建設香港，不一定要在立法會的制度內。



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李家超：「騙徒」最擅長扮不同角色

李家超在記者會表示，資格審查委員會要求鄭松泰就指明事情提供資料和解釋，收到資料後，資審會查詢國安委的意見，經考慮後裁定鄭松泰登記無效。李家超說，一般來說個案不公開，但鄭松泰是立法會議員，被判定不符合資格，惟不會披露詳情。

李家超強調，資審會是「一選一審」，每次選舉都會重新審核有關人士，會按當時掌握資料審核，無論什麼派別，審查標準都是一致的。他指，「真誠」在法律上是重要的，在法律上也有清晰定義，根據高院判例，真誠代表「在意圖上、言行上，真心地、真誠地遵守、支持、維護、信奉基本法」。他說，資審會不會被人以花言巧語為自己漂白，假扮擁護《基本法》、假扮效忠特區的人所騙，稱「騙徒」最擅長假扮成不同角色。李家超又說，鄭松泰5年內不得參與選舉。

政府之後刊憲，宣告鄭松泰經依法認定不符合擁護《基本法》及效忠香港特區的法定要求與條件，即日喪失立法會議員資格。

鄭松泰：查詢文件達1厘米厚 涉及著作、言論

鄭松泰在立法會見記者，指選委會查詢的文件紙張達到1厘米厚，涉及很多範疇，包括在愛國者的尺度下是否真誠，有問及過去的言論、參與的論壇和出版的著作；二是在特區面對不同情況時，作為立法會議員有否盡憲制責任，去保障特區權益，此份有問到著作的內容；第三是關於過去言論會否涉及外國勢力；選委會亦問到2016年倒插國旗與區旗事件。

對於選委會決定，鄭松泰表示只能尊重，指「熱血公民」不止參與議會工作，只要幫到有需要的人，都會在其他地方有貢獻，又稱：「我就40歲，如果幫到香港人，唔排除選特首添！」

被問到自己是否符合資格，鄭松泰說當然覺得自己符合：「如果將來議會可以容納何君堯呢啲咁嘅人喺度嘅話，我唔認為我唔符合『愛國愛港』嘅資格囉。」

鄭松泰在2016年循新界西直選進入立法會，2016年在會議期間倒插國旗和區旗，被立法會主席梁君彥趕離場，2017年被控「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」，其後他為事件道歉。民主派去年總辭，鄭松泰決定留任立法會，港澳辦曾不點名稱讚留任決定「值得肯定」。