鄭松泰DQ︱熱血公民靠本土冒起　曾爆「白痴論」　年前著作提建國

候選人資格審查委員會昨日（26日）公布下月選委會選舉的審查結果，熱血公民立法會議員鄭松泰被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格，5年內不得參選。政務司司長李家超在記者會上提到，審查每個個案時會按當時掌握資料、實際情況綜合考慮，看過有關解釋後審視參選人是否「真誠」，不會被「花言巧語」所騙。

熱血公民過往曾被視為本土派組織，鄭松泰於2016年立法會選舉乘著本土派氣勢正盛當選。不過自發生宣誓風波、人大釋法，鄭松泰在議會內定位產生微妙變化——既無強調本土議題，又沒有與其他民主派聯合行動，「存在感」不足。去年民主派總辭時，鄭松泰沒有跟隨民主派總辭，一度獲得港澳辦「讚賞」，其在議會內也顯得「乖」了很多，不過最終仍無法逃過DQ。



+ 3

熱血公民曾被視為本土派代表 與主流泛民屢起衝突

熱血公民在2012年成立，核心人物包括網媒《熱血時報》創辦人黃洋達，鄭松泰亦是初始成員之一。由於2012年中港民生議題矛盾浮現，香港本土意識興起，熱血公民常於網站、網台、刊物中，以及在香港各處主辦及協辦活動推廣本土意識，在當時被認為是最本土化的政團。其成員及支持者，大多被視為是較激進、衝動的人士，經常在示威現場與敵對派系，甚至其他民主派發生言語甚至肢體衝突，因此與大部分政團交惡。

2014年傘運期間，熱血公民成員與金鐘佔領區的學聯、主流民主派互不咬弦，連同另一批群眾於旺角彌敦道一帶擴大佔領區，與金鐘「大台」分庭抗禮，甚至經常與佔領區內一些左翼人士互相指罵為「鬼」。2016年中，鄭松泰透過《熱血時報》出版著作《由本土民權到建邦立國》，宣揚其本土論述，內容包括一國兩制「2047問題」、香港民族意志，甚至「脫殖／解殖、奪權再走到建國」等內容。

2016年立法會新界東補選，熱血公民與當時參選的本土民主前線梁天琦結盟，以本土派牌頭一舉取得6萬多票。不過選舉過後一天，熱血公民、《香港城邦論》作者陳云根（陳雲）、普羅政治學院黃毓民，宣布參加立法會選舉。同年立法會換屆選舉，鄭松泰以「五區公投，全民制憲」、「永續基本法」為政綱參加新界西直選，由於同區內沒有較著名的本土派對手，吸納大量本土派選民的支持，最終獲得54,496票當選。

鄭松泰於2016年出版著作《由本土民權到建邦立國》，宣揚其本土論述，內容包括一國兩制「2047問題」、香港民族意志，甚至「脫殖／解殖、奪權再走到建國」等內容。（鄭松泰fb專頁截圖）

與大部分非建制派交惡 「白痴論」曝光後被邊緣化

2016年立法會換屆後，鄭松泰曾稱自己為「1:69」，即與其他69人不同的議員。不過於隨後發生的梁頌恆、游蕙禎宣誓風波及隨後的人大釋法事件中，鄭松泰在議會內多場衝突期間無甚突出表現，最為人所知的就是建制派在位置上插國旗和區旗離席抗議後，將國旗和區旗倒轉，翌年4月被落案起訴「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」，最終被合共罰款5,000元。相關行為亦被民主派人士嘲為「莫名其妙」、「玩國旗抗爭」。

與此同時，由於熱血公民派系在2016年立法會選舉失利，只得熱松泰一人當選，派系內極端分子又過多，因此選後在網絡上發動「清算」——即不斷洗板攻擊其他非建制陣營人士，包括本土派，情況逐漸失控；就連被認為是黃洋達、鄭松泰「師父」的黃毓民，後來都成為熱血公民支持者攻擊對象。此後，熱血公民與大部分非建制派人士進一步交惡，討厭熱血公民的人士會將其稱為「熱狗」。

梁、游二人被DQ後，本土派被直接打沉。2017年6月，有網民公開鄭松泰一段錄音，內容提到他爆粗怒罵梁頌恆、游蕙禎「應該去死」，更稱「公眾係白痴，以為我哋係本土派」。經此一役，熱血公民在非建制派內被邊緣化，影響力大減。黃洋達、陳雲亦淡出公眾視線，只在網上仍保留一群「鐵粉」。

鄭松泰近兩年在議會內轉趨低調，既無參與政治抗爭，民主派的聯署、會議也不會參與；他有跟進民生議題，例如新界東北規劃的居民安置問題等，但始終欠缺一個較為人熟知的「招牌作」，難以展示政績。鄭松泰及整個熱血公民派系，亦成為香港政界上一個獨特的群體。

民主派去年11月總辭，鄭松泰沒有參與，罕有獲港澳辦讚賞。（資料圖片）

就倒插國旗道歉、不參與總辭 官方對其態度有變

2019年反修例風波，絕大部分時任民主派議員表現高調，多次站在示威前線與警察交涉甚至推撞。鄭松泰相對之下表現低調，僅有7.1衝擊立法會事件中，被指曾「協助」示威者一事，比較為人所知（後被控「串謀刑事毀壞」）。

去年原定的立法會選舉，鄭松泰被選舉主任去信問及倒插國旗一事，如何顯示他忠誠接受和履行擁護《基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾。鄭松泰當時回覆，表示「經過這些年來的觀察和反省，當年所做的事其表達方式確實不對」，又指難得選舉主任來函詢問，他「特此表達歉意，並承諾改過遷善，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗」。不過其後選舉取消，沒有機會「測試」鄭松泰以當時政治環境會否被DQ。

2020年11月，政府根據人大常委會決定，撤銷四名同年立法會選舉中被裁定提名無效的民主派議員資格，觸發民主派總辭。鄭松泰當時表示會留守立法會，指總辭不能達到目的，又指如果總辭是一種「政治表態」，當時已錯過了最合適的時機，認為民主派早應在2017年4名議員被DQ時就總辭。

姑勿論鄭松泰不參與總辭原因為何，留任議會之決定，罕有獲得官方「讚賞」。該年11月12日，港澳辦發聲明譴責民主派總辭，文中提到「我們注意到，還有一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。」鄭松泰其後被問到如何看待港澳辦的說法時，表示「No comment（不予置評）」。

候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超公布選委會選舉資格審查結果。（張浩維攝）

在立法會演「獨腳戲」 投下少數反對票

在「單聲道」立法會中，鄭松泰在議會內與另一名非建制派陳沛然，扮演罕有的「反對派」角色，其言行亦已相當溫和，僅在議會中表達反對意見及投下反對票，沒有任何高調的抗議行動。

鄭松泰的議員助理、外號「四眼哥哥」的鄭錦滿於社交網上表示：「泰博在內在外一直承受太多無理、無謂的攻擊了，2019年之後仍然繼續留在香港的原因，就是為了泰，與他共同進退。我們最擔心的是因為『立法會議員』身份之便而進行的各類人道支援工作……幸好泰博早有先見之明，很多工作已早有後續安排，大家不必過份擔心。」

一名現因初選案被還柙的民主派前立法會議員，去年總辭事件後就向筆者慨嘆，鄭松泰平時為人其實頗容易相處，只是政治團體上彼此各為其主。他當時預言，即使鄭松泰「跪到貼地」（指道歉及言論「變乖」），在往後政治形勢對非建制派愈來愈不利下，估計最終都會因為以往言論、著作被DQ。如今預言成真，未知鄭松泰決定留任一刻，又有否想像到今天的結局？

立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布