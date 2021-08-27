曾國衞： 修訂《國旗及國徽條例》　規管網上平台無人能置身事外

立法會今日（27日）舉行法案委員會，審議《國旗及國徽(修訂)條例》草案，出席會議的政制及內地事務局長曾國衞表示，立法目的是希望公眾守護國旗和國徽的尊嚴，並可以藉此教育公眾國旗及國徽歷史意義。



會議上多名議員關注法律如何執行，亦都有議員擔心若然有市民無意羞辱國家，但是觸犯了法例相關的國旗設計要求，當局應該如何處理。



陸頌雄關注法律如何處理惡搞

工聯會陸頌雄指有人在新冠病毒疫情期間惡搞國旗照片，將5粒星改畫成5粒病毒，有意藉此指摘病毒是來自中國。他關注法例究竟能夠如何規管這些案例，質疑法律是否只適用於本地正式團體。陸亦關注當局如何保證教職員能夠向中小學學生提供正確的國旗和國徽教育，如何避免教師傳播錯誤知識。

曾國衞回應指，現時的國旗和國徽規管已經包括網上平台，任何有意羞辱國旗和國徽的人都不能夠置身事外。而教育局副秘書長陳慕顏回應指，現時在公民教育科上已經包括國旗和國徽的教育，而教育局亦一直向教職員提供充足的指引。另外當局在網上亦都提供充足資源，向公眾講解國旗和國徽的內容和歷史，在國民教育一站通已經清晰講解國旗和國徽的歷史和背後精神，亦都有提及升旗，而當局在未來會繼續舉辦不同研討會和工作坊教育師生相關知識。

法例字眼盡量跟從內地 正商討大學內掛國旗

立法會議員姚思榮關注為何修訂國旗和國徽條例上只提及到中小學需要跟從相關教育指引，而未有提及大專院校，議員亦都關注條例是否適用於海外人士。另外議員張華鋒質疑條例字眼未夠強硬，建議以「指令」取代「指示」，確保學校會跟從。議員容海恩指若然當局為了教育公眾相關知識，條文就應該覆蓋幼稚園和大學。

當局回應指條例修訂主要是跟從國家修訂國旗和國徽法，因為這是全國性法律，在納入香港《基本法》附件三之後本地實施，字眼上香港都盡量會跟從內地。另外相關條例亦會規管國際學校，至於大專院校方面，當局強調，國家修訂相關法例亦都是為了加強愛國主義教育，現時已經與多間院校進行溝通，他們都同意來年將會增加國安教育課程，而且在校園範圍內懸掛國旗。另外陳慕顏回應指，會繼續與各大院校溝通，相信他們都同意國情教育是課程一個十分重要的元素，她亦都承諾會向各院校反映議員的意見。

立法會議員郭偉强指，有很多活動市民都會身穿印上國旗和國徽的衣服，亦都可能會佩戴一些有相關元素的口罩。他表示條例有講述國旗的擺放指引，至於印刷格式和顏色就未有詳盡提及，擔心市民會無意地觸犯法例。

禮賓處處長曾展光回應指，行政長官可以規定和審批有關人士要求相關衣着和印刷，用作某些行業或專業的實際用途，如非以上要求，便不用申請。而國旗和國徽的使用指引禮賓處有清晰指示，包括顏色和格式要求。