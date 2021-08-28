教協解散︱譚惠珠：專業不宜偏向政治　若不務正業非常可惜

早前宣布解散的教協，今日（28日）下午召開特別會員大會通過降低解散門檻，為下月作最終表決掃除障礙。教協宣布解散前不斷遭受官媒及建制抨擊，更指「從不同的可靠渠道獲得一致信息，是教協必須即時解散否則後果嚴重」。

基本法委員會副主任譚惠珠回應事件，指專業人士應該務正業，如將專業團體變成政黨的代理人或偏向政治，就需要糾正。



教協本月初宣布解散。圖為教協租用的荃灣中心。（余俊亮攝）

教協今日通過決議修改會章降低解散門檻，由「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，修訂為「出席合格會員代表三分之二或以上同意」，如無意外下月就會正式解散。譚惠珠指專業人士無論是教育界、會計界或法律界都應該務正業，讓專業在社會上有正面功能，如果將專業團體變成政黨的代理人或偏向政治，會非常可惜並需要糾正。

譚惠珠：每次取消議員資格都是有理有據

就熱血公民鄭松泰被選委會資格審查委員會裁定當然選委登記無效、並即時喪失立法會議席，被問到會否令民主派對參選卻步，譚惠珠認為每次有議員被取消資格都是有理有據，強調任何人只要與反中亂港人士割蓆、尊重自己民族及不做傷害國家的事，都可以參與未來的選舉，毋須清一色。

對於全國人大常委會暫緩將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，她說自己因疫情未有列席，但相信中央會恰當地處理，不作猜測，認為如果日後真的納入附件三，較適合做法是由本地立法。