教協降解散門檻獲通過　逾140會員代表出席　會長：表決程序順暢

香港教育專業人員協會（教協）今日（28日）下午三時召開特別會員代表大會，討論及決議修改會章，修訂解散門檻，由「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，修訂為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

教協今午開會，通過修會章，約四時半會員代表陸續離開。據知，出席人數逾140人，約十張棄權/反對，議案最後獲通過。教協會長馮偉華會後見記者，稱表決程序順暢通過。

今日最少須80名會員代表到場才屬有效表決，下午一時半報到時間開始，至下午兩時有近20人到場，有會員代表被問到是否支持決定時直言：「有得揀咩」。據知，約下午三時許，現場達法定人數最低門檻，會議正式開始。下午約四時，修會章討論完畢，進行表決。

另外，因超市昨晚起停運，有不少會員欲到場購物卻「摸門釘」。



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有職員在教協門外貼出告示，宣布旺角及銅鑼灣的購物服務由即日（28日）起停止營業。

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創會48年的教協，於本月10日宣布解散，並遣散200名職員及變賣物業，目標本年底完成解散程序。教協會員代表目前逾3,100人，據教協原有會章規定，教協解散必須獲得全體會員三分之二或以上同意。

教協今日（28日）下午將召開特別會員代表大會修章。按程序，今日最少須80名會員代表到場。由於是次只限會員代表入場，到場人士須在地下出示會員證核實身份方可內進。截至下午兩時，有近20人到場。有到場的會員代表被問到是否支持修會章解散時直言：「有得揀咩」。監事張文光下午約兩時到場。教協副會長、前教育界立法會議員葉建源約兩時半到場。

葉建源到達教協開會。（歐嘉樂攝)

教協福利部昨日晚上關門後停運，不少市民今日在銅鑼灣教協門外「摸門釘」。教協會員張小姐說，得知教協解散，希望解散前到福利部購物，未料超市已停運，她對教協解散感可惜，認為短時間內未必有其他組織可代替教協地位。

教協會員張小姐得知教協解散，希望解散前到福利部購物，未料超市已停運。(歐嘉樂攝)

8月10日，教協宣布解散，會長馮偉華召開記者會。圖為教協位於旺角中橋大廈的總會址。（盧翊銘攝）

▼教協銅鑼灣超市及會址▼

