議辦《幻愛》放映會　被指違限聚令　導演周冠威稱將向法院抗辯

油尖旺區議員朱江瑋日前於議員辦事處舉辦電影《幻愛》私人放映會，食環署及警方接報到場，稱在場人士違犯限聚令，向在場47人發出告票。警方日前表示，當晚約9時45分接獲報案，指旺角亞皆老街39號一單位有多人聚集，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），經初步調查後，向在場的12男35女發出定額罰款通知書。

有份出席放映會的《幻愛》導演周冠威今（30日）接受電台訪問，批評執法行動「荒謬」和「醜陋」，若非食環署「放蛇」混入活動，放映會根本不會有其他公眾人士入場，表明會就限聚令告票向法院抗辯。



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質疑倘「放蛇」為「限聚防疫」 應在放映前阻止

周冠威在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，當晚獲朱江瑋邀請出席放映會，電影播放完畢後，他走到最前與觀眾分享和交流，約10至15分鐘後，有食環署人員到場，食環人員現身時並無「大鑼大鼓」，其後有警員到場，但分享環節如常進行，最終放映會完結後，四十多人排隊離開，被票控違反限聚令。

周冠威質疑，倘食環署人員「放蛇」的目的是「限聚防疫」，理應在放映前或放映會期間阻止，「點解到我出現，你哋（食環）先出嚟呢？」他指不能判斷執法行動是否針對他本人、《幻愛》或朱江瑋等，認為倘是針對任何一人，屬「荒謬」和「醜陋」，又質疑若非食環署「放蛇」混入活動，放映會根本不會有其他公眾人士入場。

他表明會就限聚令告票向法院抗辯，「見到不合理就會抗辯」，指主辨方將為出席人士提供法律意見，抗辯理據留待朱江瑋交代。

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警方稱，當晚約9時45分接獲報案，指旺角亞皆老街39號一單位有多人聚集，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）向在場的12男35女發出定額罰款通知書。

民政事務總署回應稱，已發信提醒有關議員遵守《操守指引》及《酬津指引》，如事實證明其區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關的酬津及辦事處營運費用將不獲發還，該區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。