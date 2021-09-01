何韻詩演唱會遭取消場地　馬逢國：表面看不到有政治審查

撰文：周皓宜 鄭寶生
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歌手何韻詩原訂下周一（6日）在壽臣劇院舉行演唱會，但何韻詩今日（1日）發表聲明，指香港藝術中心以觸犯場地租借合約為由取消場地預訂，演唱會被迫取消。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，他不得悉詳情，不了解場地管理者取消該場地預訂的原因，亦沒有收到相關求助，但表面上看不到有政治審查的證據。他又指，過去兩年因社會事件和疫情而被迫取消的演出數以百計，很多演出者曾面對同一困境，「無人幫到佢，只能自己想辦法解決。」

馬逢國指過去兩年數百演出取消，認為何韻詩事件表面看不到有政治審查，但「無人可以幫得到佢，只能自己想辦法解決。」。（資料圖片）

馬逢國：過去兩年數以百計演出取消

被問到何韻詩是否因政見而被打壓，馬逢國認為是「見仁見智」，但不得悉事實真相前，不能貿然評論。他續指，場地管理者作出決定時有甚麼考慮，只有場地管理者最清楚，「表面睇我見唔到有呢樣（政治審查）因素喺入面，因為佢哋無講呢樣嘢，我唔應該假設佢哋有咁嘅考慮。」

他指出，演出取消是每一個表演者也不希望碰到的情況，過去兩年，因為社會事件和疫情而被迫取消的演出數以百計，任何演出也能因不同原因而被取消，不應針對單一事件，事情發生後只能看如何應對，「無人可以幫得到佢，只能自己想辦法解決。」

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民主黨指違合約精神　要求交代原因

民主黨經濟事務發言人陳堡明則認為，香港藝術中心對主辦方的指控莫名奇妙，有關信函亦沒有列出具體理據。他表示，有關租借合約一早已經簽定，主辦方已作出長時間籌備，門票亦已售罄，在距離演出僅一星期的時間突取消合約，不但浪費主辦方的努力，而且更有違合約精神。

陳堡明認為，是次決定令人質疑是否受壓後作出。民主黨要求香港藝術中心就事件盡快作出詳細交代，以釋公眾疑慮。

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