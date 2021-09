何韻詩演唱會遭取消　藝術中心指觸犯場地租借合約

歌手何韻詩下周一(6日)將舉行演唱會,惟在演出前夕,《文匯報》等建制媒體日前引述消息指,執法部門正關注身兼「612基金」信託人的何韻詩。事隔一周,何韻詩今早(1日)在社交網站宣布,香港藝術中心以觸犯場地租借合約為原因,決定取消她於灣仔藝術中心壽臣劇院的租場,令其演唱會《你尚未成為的》被迫取消。

何韻詩在facebook專頁批評藝術中心並無清楚交代原因,表明堅決反對藝術中心的決定和保留追究一切損失的權利,強調其團隊檢視演出內容和已公布的宣傳資料後,確認當中絕無危害公眾秩序及安全,以及觸犯法例的可能性。她又形容「音樂是關不住的,還會繼續開唱」,將繼續在9月12日晚上8時原訂演唱會的尾場,改辦直播演唱會。



何韻詩早上在facebook發文指,昨日(8月31日)接獲香港藝術中心通知,指她違反場地租借合約條款,臨時取消其9月6日至12日租用壽臣劇院作為演唱會表演場地的預訂,並退回12.7萬場租,涉及的租約條款為合約22( c ),「If the Hirer shall fail to observe or perform any of the provisions of these Terms and Conditions or in circumstances where public order or public safety would be endangered during the course of performance of hiring, the Manager may, without notice, cancel the Confirmed Booking and terminate the hiring of the Hired Venue.」

何韻詩批評,藝術中心起初並無提供任何證據和解釋,說明其表演如何觸犯有關規定,她再三查詢下,才獲中心告知「The management of the Arts Centre is duty bound to observe closely the recent developments in society and the laws concerned. (藝術中心管理層有責任密切留意社會的最新發展和有關法律)」,惟仍未有明確指出相關法律和社會發展為何,暫未知是否與日前的報道有關。

她明言,堅決反對、亦無法認同藝術中心含糊不清的決定,強調其團隊仔細檢視過今次演出內容,以及已公佈的宣傳資料,認為當中絕無危害公眾秩序及安全,以及觸犯法例的可能性,「不禁要問,香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構,有效運作至今44年,如今能在毫無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格,在往後的日子要如何走下去及面對公眾?」

至於退票安排,她表示將於日內公布,亦對「未能親身在一個正式演出場地和大家相聚,我們深感失望,也明白各位期待已久的歌迷們的失望」,慨嘆「在無法解釋的突變和紅線下」,演唱會成為「尚未成為的Show」,惟她將如期在9月12日晚上8時舉行的尾場直播演出,「正如疫情不能取消春天,音樂是關不住的。有天有地,就有舞台。要是還可繼續唱,我們谷底照開張。」

何韻詩透過助手回覆《香港01》時表示,昨日(31日)下午收到有藝術中心方面的通知,指以相關條例為由而取消其演唱會申請,多番詢問下亦無解釋確實細節及原因,但坦言對有關決定不感意外,「我唔知有幾危險,但唔會話意唔意外,係預期中事。」現時未有實;質的場地取代方案,並仍會申請政府其他場地演出。

問到場地拒絕會否涉及日前有報導指何韻詩因身兼「612基金」信託人而被「封殺」或擔心會否被捕,他表示現時未知太多細節,「擔心唔得咁多。」