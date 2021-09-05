支聯會拒向國安處提交資料　保安局嚴正警告：立即懸崖勒馬

支聯會今日（5日）早上召開記者會，回應警方國安處上月底向支聯會7名常委發信，要求於9月7日或之前提交所要求的資料及相關證明文件。支聯會副主席鄒幸彤否認僧方是「外國代理人」，批評國安處沒有提供任何理據或證據，亦沒有給予抗辯機會，因此拒絕向國安處提交資料。

警方同日中午發聲明指，留意到有團體公然表示不會遵從上述法定要求，強調任何人士和團體不遵從要求，必定依法跟進。保安局嚴正警告指，有關團體「須立即懸崖勒馬」，以免承擔法律風險。



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未依時交資料可罰款10萬元及監禁半年

警方指出，國安處今年8月25日，根據香港國安法第四十三條實施細則附表5， 向多個團體發出書面通知，要求提交資料，「警方重申，若未依時提交資料，可處罰款十萬元及監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可處罰款十萬元及監禁兩年。警方留意到有團體公然表示不會遵從上述法定要求。警方強調，任何人士和團體不遵從要求，警方必定依法跟進。」

鄒幸彤在記者會上提到，警方國安處沒有就「外國代理人」的指控提供任何理據或證據，質疑國安處濫用條文內的權力，因此認為會方面對的不是法律風險，單純是政治風險，已有心理準備。

保安局：嚴正警告 須立即懸崖勒馬

保安局同日下午發聲明，表示注意到有團體公然表示，將拒絕配合警方依法根據《香港國安法》下的《實施細則》附表5提交資料的要求，對此作出嚴正警告。聲明指：「危害國家安全是非常嚴重的罪行，所造成的後果嚴重，必須採取措施以防範和制止有關行為。為了有效防範和制止危害國家安全罪行的發生，執法人員有需要取得有關某些外國或台灣政治性組織，及外國或台灣代理人的資料。」

保安局又提到，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，保安局支持警方依法進行執法行動。保安局發言人表示：「《實施細則》附表5已訂明不遵守有關提交資料要求的後果，包括罰款和監禁。如有違法行為，執法部門必定依法跟進。有關團體須立即懸崖勒馬，以免承擔法律風險。」