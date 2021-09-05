支聯會通過解散決議　9.25開特別大會　拒向國安處交資料

支聯會今日（5日）召開記者會，除了回應警方國安處上月底向支聯會7名常委發信，要求於9月7日或之前提交所要求的資料及相關證明文件，亦會公佈召開特別會員大會。支聯會常委較早前僅以半數通過解散決議，將交付9月25日於六四紀念館召開的特別會員大會，商討有關決議。

支聯會副主席鄒幸彤否認會方是「外國代理人」，批評國安處沒有提供任何理據或證據，拒絕向國安處提交資料。



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【11:50】支聯會常委徐漢光表示，支聯會全名是「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，代表的是香港市民，香港很多人都認同他們的理念，相信世界性的普世價值，即民主、自由、人權、法治，只是大家對不同問題著重程度的比重不同，到底是看國際性的公義鬥爭、奮鬥，還是為某一個國家的利益。他稱，自己那一代人都很愛國，「我代表中國利益」。

【11:45】鄒幸彤指，會員大會將會按章程走，如通過解散，資產將捐給相同理念的團體，目前資產狀況不會詳細公開，但簡言之最主要資產就是現時大家身處的六四紀念館，其他相對「濕碎」，如不解散，就繼續工作。

她重申認為機制不公平，要人交資料，卻沒有任何準則，「你話係就係」。她又提到，正因為有機會在9.25之前常委就被捕，所以現時先交出一個時間地點，讓會員聚首，如無執委在場，會員可屆時選出主席主持會議，目前成員約有百多人。鄒幸彤認為，現時做法已是牽連最少人的選擇。

被問到是否擔心被控勾結外國勢力，鄒幸彤表示她不是國安處，「砌咩罪名你自己問返佢啦」。她強調支聯會公開、透明，認為社會公眾可一同討論如何繼續跟進六四事件。

【11:35】被問到不交資料是否擔心刑責，鄒幸彤表示不認為犯法的是他們，而是國安處濫用國安法第43條附表5，因此風險只是政治上的，法律上會方並不同意有問題。她指，已有相關考慮以及心理準備。

她提到，會員大會需有出席會員75%同意，才可通過解散，至少需有20人出席；至於「達不成共識」的問題，鄒指民間對此都有很大爭議，會方已收過不同的風聲、恐嚇，但近日已有很多公民社會團體因為這些風聲自行解散，他們不希望這種風氣繼續下去。

【11:20】鄒幸彤提到，過去一段時間也有思考，支聯會是否能以註冊公司形式營運下去，強調不會配合散播恐懼。不過常委較早前亦無法達成共識，僅以半數通過將解散決議交付會員大會，會方將於9月25日下午2時，於六四紀念館召開特別會員大會商討有關決議。她指，支聯會平反六四等訴求一直堅持，認為會方是華人社會良知的象徵，因此不希望解散與否會是一個閉門的討論，呼籲會員及大眾也可參與討論利弊何在。

【11:08】支聯會副主席鄒幸彤指，支聯會不會向國安處交任何資料，批評做法開壞先例，可以無限追溯期地要求交任何資料。

她強烈否認屬警方指稱的「外國代理人」，又形容支聯會「代理」的是「人民的良知」：「如果與外國（組織）接觸就是外國代理人，全世界都是外國代理人。」反問是否要香港公民社會，成為「閉關鎖國」的地方，如何做「國際城市」。她質疑，國安處的做法如同「國安處做嘢唔使同你解釋，唔使俾任何理據」。

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