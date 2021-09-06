盧文端指民主黨阻成員參選或違國安法　羅健熙：與選舉倫理差異大

全國僑聯副主席盧文端今日（9月6日）在報章撰文，再次提到民主黨參選爭議，聲言若民主黨強行阻止成員參選，等同挑戰和破壞新選舉制度，有可能觸犯《港區國安法》。

民主黨主席羅健熙回應指，盧文端的說法與一向理解運作的香港選舉倫理，差異十分大，又呼籲選管會、律政司等澄清此說。行政會議成員、資深大律師湯家驊指，除非破壞選舉的行為與勾結外國勢力有關，否則不會違反國安法，認為應尊重政黨參選自由。



「操控選舉」屬勾結外國勢力罪行

盧文端今日在《明報》撰文，引述指社會上已有輿論提醒民主黨，倘強行阻止成員參選，等同是對新選舉制度的挑戰和破壞，有可能觸犯香港國安法。香港國安法第29條規定，『對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果』，屬於犯罪。」

根據國安法29條，「操控破壞選舉」條款屬「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」範圍中。湯家驊接受傳媒查詢時指，除非破壞選舉的行為與勾結外國勢力有關，否則不會違反國安法，「因為判斷政治形勢而認為不適合參選，是所有人，包括政黨可以有的權利，我們需要尊重參選與否的決定，應由政黨內部自行決定。」他之後接受查詢時稱，不希望評論「別人的評論」，重申目前看不到呼籲別人不參選，有違法之處。

羅健熙回應指，盧文端的說法與一向理解運作的香港選舉倫理有十分大差異，會仔細研究，又要求選管會、律政司、保安局或國安處澄清有關文章對選舉與國安法關係的說法，以免市民誤墮國安法網。他指民主黨會在9月26日的會員大會就參選一事，作出討論和決定。

湯家驊已報名參選法律界選委，其他參選名單請參閱《香港01》選委會選舉網站。

▼民主黨就參選問題身陷內鬥▼

