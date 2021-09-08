01消息｜逾50民主派區議員仍陷DQ高危　鄺俊宇、涂謹申遭落閘

醞釀多時的區議員宣誓終見真章，特首林鄭月娥昨日表示，現任211名區議員將分成4批宣誓，首批25名港島區區議員於本周五（10日）進行，所有現任區議員均會收到邀請函。然而，可參與宣誓不代表「平安着陸」，據知情人士透露，當局的四條DQ紅線不變，仍有逾50名民主派區議員很可能遭褫奪區議員資格。



4 DQ紅線不變 消息：港島有7泛民區議員率先中招

據掌握情況的政界人士透露，按港府目前的腹稿，首批宣誓的港島區區議員於周五早上，將分成中西區、灣仔區、南區、東區四小組別，逐一集體宣誓；下午，政府會出新聞稿公布誰人順利通過宣誓。政府同一日內會向判斷為不符合宣誓條件的區議員發信，列出其涉嫌觸犯「負面清單」內的哪項條文，並要求於3日內回覆；有關區議員回覆後，估計當局需用兩至三日處理，如維持原判，會正式去信當事人，指明其喪失區議員資格，「收到消息話，總之要在9月19日選委會選舉前，完成首批港島區議員的整套DQ程序。」

早前媒體廣泛報道，很可能遭DQ的民主派區議員，主要涉捲入四項「罪名」，即參與及協助民主派「35＋」初選，包括所有參選者、借出議員辦事處作票站及擔任義工；簽署「墨落無悔」聲明；要求外國制裁香港；以及港獨，例如在議辦內張貼「光復香港、時代革命」口號。消息指，此4條紅線至今無變，故在餘下211名區議員中，仍有逾50人會收到「DQ信」，包括份量較重磅的民主黨鄺俊宇、涂謹申。而港島區中，亦有7名民主派區議員料「中招」。

收「DQ信」當日失議員資格 料免遭追薪津

據悉負責監誓的民政事務局局長徐英偉將於今月底返內地出席第十四屆全運會閉幕禮，出發前會先完成第二批九龍區區議員的宣誓（估計介乎20日至24日），程序與首批相同；最後兩批，即新界東及新界西區議員的宣誓程序，估計於十月內完成。至於外界關注的追討薪津問題，該名建制派消息人士指，由於民主派區議員在收到「DQ信」當日，才確定不符合宣誓條件而喪失議員資格，按此推斷當局不會向有關人士索償薪津。

被DQ或成違國安法「證據」 增法律風險

港區國安法無遠弗屆，涉嫌牴觸的區議員除了會喪失議員資格，還有法律風險。該名消息人士指，當局已將全數涉曾進行觸犯國安法行為的民主派區議員的資料轉介有關執法部門，相信有關部門會逐一調查及研究，而可能會遭DQ的50多名民主派區議員，由於被當局正式出信，指涉違國安法，該封「DQ信」或成「罪證」之一，很可能率先被執法部門「盯上」。