林鄭預告新界北基建配合前海　口岸模式或考慮「合作查驗」

中央前天（6日）公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，前海面積將擴大逾七倍。特首林鄭月娥今日（9月8日）於立法會質詢環節，被多名議員問及香港如何與前海發展接軌、新界北基建問題。

林鄭表示，同意日後新界北發展須與前海協作，當中新界北發展需要整全規劃，預告下月公布的《施政報告》中，將會觸及有關計劃。她指新界北發展需要「基建先行」，更明言日後中港口岸如有改善提升，「一地兩檢」將是「基本盤」，務求人員往來更方便。



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新發展區「基建先行」 預告施政報告交代

民建聯劉國勳問到，政府會否成立專責小組加強新界北發展與前海協作，並將新界北鐵路駁通至前海。林鄭月娥回應指，新界北有不少新發展區，完全同意要以整全的態度看待新界北發展，尤其須面向深圳。

她提到，前海擴區後更加接近香港，與香港新界西北部只有一灣之隔，當中運輸基建連繫是重要一環，自身一向都同意新發展區需要「基建先行」。但林鄭指現時不便透露太多細節，預告下月發表的《施政報告》會有答案。

口岸優化趨用「一地兩檢」 甚至考慮「合作查驗」

民建聯周浩鼎再問到，如果日後在前海有鐵路接駁洪水橋，會否考慮「一地兩檢」。林鄭重申會在施政報告交代有關新界北部的發展，但強調陸路發展對融入國家發展大局有利，提到立法會年初通過了支持皇崗口岸翻新使用時採用「一地兩檢」，令港府有信心可繼續按此方向與深圳討論，她表明日後當其他口岸優化提升時，「我可以講『一地兩檢』係『基本盤』」。

她更提到在「一地兩檢」之上，有更多工作可做，例如澳門近日開通連接珠海市的青茂口岸，採取「合作查驗，一次放行」的做法。她笑言，現時有「比較可以理性討論」的政治環境，港府日後可以考慮得更長遠、宏觀，如何配合融入國家發展大局；日後一有口岸發展，第一時間考慮的就是如何方便市民通關。