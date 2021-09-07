前海面積擴大　林鄭：面積相當1.5個港島　為港經濟提供更大動力

中央昨（6日）公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積由14.92平方公里，擴大約7倍至120.56平方公里，並提出便利港人到內地發展和辦學的措施等。

特首林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前指，前海海深港合作區擴大7倍後，面積相當於1.5個香港島，令香港的腹地更大，一定為香港的專業服務提供者提供更多機遇，也會為香港經濟提供更大動力，政府必定會積極、主動、進取參與前海建設方案。



林鄭月娥指前海港擴大7倍後，面積相當於1.5個香港島，一定為香港的專業服務提供者提供更多機遇，（深圳市前海管理局）

前海橫琴為港經濟提供動力 林鄭允港府積極參與

林鄭月娥說，前海10多年的定位已面向香港，利用香港專業服務優勢令前海成為示範區，目前已有超過一萬一千家港企在前海落戶，也有青年創業基地，中央亦有推出措施，方便香港專業人士進入前海。她稱香港及大灣區關係密切，當中與深圳更甚，改革開放的成功有賴與香港的合作。

林鄭月娥又提到，國務院提前公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，而港珠澳大橋拉近香港和橫琴的距離，香港和珠海機場亦會全面合作，相信橫琴發展亦能為香港帶來很多機遇，尤其是橫琴將發展債券市場及中醫專業，這些方面香港都可以參與。她鼓勵香港的專業人士和青年多了解這兩個方案為香港帶來的好處，特區政府亦會全力以赴為產業提供更多動力，為青年人提供發展事業的機會。