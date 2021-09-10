港島區議員仇栩欣等17人宣誓有效　楊雪盈、梁柏堅等7人需交資料

撰文：羅家晴
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港島區議員今日（10日）宣誓，共有24人參與，政府晚上公佈17人宣誓有效，包括中西區彭家浩、東區仇栩欣、南區司馬文等，另外7人則需要提供額外資料，包括灣仔區楊雪盈和梁柏堅。

政府晚上公布17人宣誓有效，中西區有3人，包括彭家浩、民主黨楊浩然及自由黨楊哲安；灣仔區有5人，包括顧國慧、謝偉俊等；東區則有6人，包括仇栩欣、民主黨周卓奇等。

另政府表示，由於對7名區議員所作的宣誓有效性存疑，故已去信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。當中包括因參選民主派初選，被控違反《國安法》的灣仔區議會主席楊雪盈及南區區議員彭卓棋，另外5人為灣仔區梁柏堅、東區韋少力、黎梓欣、陳榮泰、民主黨中委蘇逸恒。

至於東區蔡志強因缺席宣誓，政府稱將按條例必須即時離任。

梁柏堅晚上在facebook表示，已接獲政府信件，要求下周一（13日）下午5時前回覆，他強調早已準備要回覆的內容，「同我哋想像嘅模式好接近，等局長再回信先有更多補充，謝謝各位。」

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徐英偉：宣誓過程若涉違法　有需要會轉介執法機構跟進

民政事務局局長徐英偉今早表示會依法辦事，按法例規定考慮區議員宣誓是否有效，他又指東區蔡志強缺席宣誓，被視為拒絕或忽略宣誓，需要離任，不會安排重新宣誓。徐英偉強調，整個宣誓過程如有涉及違法行為，有需要的話，會將個案轉介給有關執法機構跟進。其餘三場宣誓儀式的安排，也會在今次宣誓儀式完成所有程序後，盡快落實和適時公布。

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17人宣誓有效名單：

中西區區議會：1. 楊哲安、2. 彭家浩、3. 楊浩然

灣仔區議會：1. 顧國慧、2. 林偉文、3. 謝偉俊、4. 黃宏泰、5. 李碧儀

東區區議會：1. 梁詠詩、2. 李清霞、3. 阮建中、4. 仇栩欣、5. 郭偉强、6. 周卓奇

南區區議會：1. 林玉珍、2. 司馬文、3. 梁進

7人需提供額外資料：

灣仔區議會：1. 楊雪盈、2. 梁柏堅

東區區議會：1. 韋少力、2. 蘇逸恒、3. 陳榮泰、4. 黎梓欣

南區區議會：1. 彭卓棋

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