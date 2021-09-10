區議員宣誓︱蔡志強嘆無權無力拒效忠　徐英偉宣布即時DQ

全港211名區議員分批宣誓，港島區今天（10日）「打頭陣」，早上9時於北角社區會堂進行宣誓。目前在任的港島區區議員共25人，當中15人是民主派。

屬於民主派陣營的東區區議員蔡志強，宣誓前半小時在社交網站發帖，強調「絕不會參與有關區議員宣誓儀式」，批評今日是「港共政權威迫區議員宣誓的日子」，強調從參選到進入區議會目的都是為了監察政府，並非效忠政權，「絕不能委曲求全」。

民政事務局局長徐英偉監誓後表示，蔡志強缺席宣誓，被視為拒絕或忽略宣誓，需要離任，不會安排重新宣誓。



轟宣誓為「港共威迫」拒委曲求全

「柴灣起動」蔡志強在帖文中表明，是最後一次以翠德區區議員身份說話，他稱2019年至今「港共政府不斷以各種手段損害香港人的利益，故此本人絕不能委曲求全，效忠一個並非以人民為重的政權」。

蔡志強指宣誓後，區議員的作用更加變得一無所有，進入議會後港共政權以不同方式削弱區議員的功能，至今區議員已變得無權無力，連原本唯一的監察作用，都被政權所剝奪，勉強留下只是為歪曲條文背書。

他指成為區議員至今已有一年多的時間，離開議會感到十分可惜，不能再為居民在議會上發聲，但從政至今都對得住初心。他希望支持者了解自己的決定，「辜負各位一直以來的支持，非常之抱歉」。

帖文最後以「光復香港、時代革命、五大訴求、缺一不可，香港人平安」作結。