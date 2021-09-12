澳門立法會選舉投票率暫跌　賀一誠：投白票廢票前先評估公民責任

澳門立法會選舉今日（9月12日）舉行，澳門選管會較早前取消所有民主派參選人資格，外界估計選民投票意欲將下降。截至中午12時，投票率暫時為13.96%，比上屆同時大跌近6個百分點。

澳門賀一誠回應有市民擬投白票或廢票時表示，每個人都會評估自己的公民責任，政府沒有指引要市民投什麼人。



賀一誠：對政府監督不會減少

今屆投票在疫情下舉行，市民須出示健康碼才可進入票站投票，期間亦須戴口罩、保持社交距離。約32萬名已登記選民可由早上9時至晚上9時，到36個票站投票。截至中午12時，選舉投票率為13.96%，明顯比上屆同時期的19.55%為低。

賀一誠早上於慈幼中學票站投票，他見記者期間，呼籲選民行使公民權利，踴躍投票。被問到是否預期會有投白票或廢票的情況，賀一誠表示：「是否踴躍或者會否有其他的情況發生？我想這方面，每個人都會評估自己的公民責任，認為自己應該投誰。我們沒有指引讓誰去投。」

對於日後議會的反對聲音，賀一誠認為對政府的監督不會減少，以其過往在立法會10年的經驗，只要政府政策做得不夠好，議員就會發聲監督，沒有什麼派別之分。

DQ民主派惹爭議

澳門新一屆立法會，33名立法會議員中有14位經直選產生，14個參選組合共126名候選人角逐；12席由間接選舉產生，來自6個界別的12人名單，在無差額競爭下基本當選；另有7名官委議員，在完成選舉程序後，將由賀一誠委任。

於7月初，選管會稱6組參選人不符合擁護澳門《基本法》，或不效忠澳門特區，取消其參選資格，包括現任民主派議員吳國昌、蘇嘉豪等。其中選管會聲稱吳國昌曾與「鼓吹港獨」的香港民主黨前主席胡志偉會面，說法引起爭議。民主黨強烈否認「鼓吹港獨」的指控。