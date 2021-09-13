國安法︱許正宇：撤免稅資格指引清晰　未回應是否包括612基金

財經事務及庫務局局長許正宇今日（13日）在網誌宣布，因應《港區國安法》實施，稅務局已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據《稅務條例》給予的豁免繳稅資格，有關修訂今日正式公布，即時生效。

許正宇同日於立法會回應記者提問時，表示是次新指引清晰，不論是新的團體還是舊有已存在的團體，都會一併檢視。他未有回應上述指引是否包括612人道支援基金，以及會否追收相關團體稅款。



許正宇表示，今日所發的指引是清晰的，希望日常工作中，慈善機構工作時也考慮國家安全議題，政府也必須處理相關事項。被問到有沒有正調查哪些團體、是否包括612基金，許未有正面回應，只表示會根據現行指引處理：「包括是新的（新申請機構），也包括現有的，這些我們根據現有的指引，今日即時生效的都會處理。」他亦未有回應，會否追收一些被認為「不利於國家安全」組織的稅款。

就有關612基金，許表示在上周立法會會議已說得很清楚，該基金過去的一些行為或動作，「可以說都影響大家，令人錯覺覺得違反法律的成本很低，以及影響到方方面面不同的發展」。

許正宇又形容，相關指引是由稅務局局長，根據日常工作的一部分，檢視在現行工作上、或相關的指引上有沒有需要體現一些「新的情況」。「大家知道《香港國安法》實施後，我們將國安法的內容體現在我們的指引上，這是應有之義。」