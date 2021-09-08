612被查︱建制嘲被國安法「摑醒」　許正宇否認失職：鬧死我無用

支援反修例被捕者的「612人道支援基金」，目前正被警方國安處調查，據悉被要求交出基金來源及捐款人等資料。建制派議員今（8日）在立法會，質詢財經事務及庫務局局長許正宇，質疑他乏職。民建聯葛珮帆質疑，「612基金」據報未按《社團條例》註冊，公開籌錢資助涉嫌違法人士，有否違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等法例。

許正宇強調，當局曾從多方面留意「基金」有否違規，但是否違反本港法例，看的是籌款目的，而非籌集方式。他又否認失職指控，指議員應該清楚法例運作，不能因為議員追問就「拋出空的時間表」，否則是不負責任。他稱整個政府班子一心一意解決問題，不怕被罵，「鬧走我、鬧死我無用」，重點仍是要解決問題。



何君堯形容612基金「打劫了兩年」，質疑當局現在才作檢視。（李澤彤攝）

何君堯批放任612「打劫」 許正宇否認失職

何君堯提問時，形容「612基金」「打劫都打劫了兩年」，質疑當局為何現在才檢視，稱半年前立法會已有類似提問，當時局方拒絕跟進。他認為「612基金」目的明顯是助訟及維持訴訟，質疑財庫局失職，問當局何時立例規管，稱他們本身就是專家，不用參考國際做法「唔使問呀貴」。

許正宇聞言後指自己沒有失職，過去的回應已表明，當局從「目的」審視「612基金」有否違法，強調議員應清楚法例運作。他指公司註冊處已循《打擊恐怖分子及資金籌集條例》方向跟進，但不便評論，而何君堯作為律師應該很清楚，強調不能單憑何的說話，便拋出空的時間表，否則是不負責任。

謝偉俊諷被國安法「摑醒」 許正宇：不怕鬧

獨立建制派謝偉俊則指，國安法前後是天壤之別，指基金2019年起運作，問當局是否有國安法下才被「摑醒」，又稱支聯會等組織有很多沒有登記，問政府還有何藉口、相關法律工具何時使用，是否要等國安法出手，「要唔要埋人民解放軍添呀？」

許正宇回應指，國安法的確有如「定海神針」，令本港迎來新階段，包括完善選舉制度，相信是市民樂見。他稱整個政府團隊一心一意解決香港問題，形容自己不怕鬧，但「鬧走我鬧死我無用，問題仍然存在，需要解決，重點是解決問題，而唔係罵」。

許正宇批有機構迷惑人心、相當可恨

葛珮帆質疑當局為何一直沒有管制「612基金」，或考慮凍結其資產。許正宇說，案件正在調查階段，不能評論太多，但稱有機構迷惑人心，令人以為犯罪成本低，形容是相當可恨。

至於籌款的規管，許正宇重申相關法律對眾籌規管有一定說法，法律上主要視乎籌款目的、而非方式作出規管，在世上不少國家都有研究，例如新加坡有專門慈善監管機構，至於香港是否跟隨則需時研究，強調目前有工具研究，但成效需要檢視。