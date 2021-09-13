國安法｜湯家驊：若明知捐款屬犯罪得益　慈善機構或犯洗黑錢罪

財經事務及庫務局局長許正宇今日（13日）在網誌宣布，因應《港區國安法》實施，稅務局已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據《稅務條例》給予的豁免繳稅資格，有關修訂今日正式公布，即時生效。



行政會議成員、資深大律師湯家驊指，「612人道支援基金」或部分眾籌平台原則上非慈善機構，若慈善機構明知捐款屬犯罪得益，但仍收取有關捐款，或干犯洗黑錢罪。



許正宇。（資料圖片）

湯家驊接受傳媒訪問時表示，修訂《稅務指南》不涉及政策改動，指本港一向對慈善團體的定義非常嚴謹，團體必須與政治無關，認為指引更清晰說明和界定慈善團體豁免稅務安排。

他又指，「612人道支援基金」或部分眾籌平台原則上非慈善機構，又指眾籌活動不涉賺取商業利潤，現有稅制下毋須繳稅。「612人道支援基金」信託人吳靄儀早前表示，如基金最終有餘款，初步考慮捐予認可慈善機構，湯家驊指，若慈善機構明知捐款屬犯罪得益，但仍收取有關捐款，或干犯洗黑錢罪。

至於有機構為違反《國安法》的在囚人士提供更生服務，湯家驊認為原則上無問題，但若有團體有組織地推動違反國安行為，或會被視為串謀犯罪。

許正宇今在立法會回應記者提問時，指新指引清晰，不論是新的團體或已存在的團體，也會一併檢視，但未有回應指引是否包括「612人道支援基金」，以及會否追收相關團體稅款。

湯家驊是選委會選舉法律界參選人，其他參選名單請參閱《香港01》選舉專頁。