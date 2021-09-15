修《公司條例》要求股東及董事申報國籍？　財庫局：無計劃

早前內地疑似傳出封殺持外國國籍藝人事件，女影星趙薇作品突然被下架，港星謝霆鋒亦立即宣布放棄加拿大籍。民建聯立法會議員梁志祥問政府當局，會否修訂《公司條例》，把股東及董事的國籍列為須提供詳情，並准許公眾查閱，以便了解有關公司的背景和資金來源。

財經事務及庫務局局長許正宇今日（15日）書面答覆指，《公司條例》下查冊人可從董事的身份識別文件類別，得知他們是否持有香港身份證，或所持護照的簽發地，現階段並無計劃要求公司申報其成員及董事國籍。回覆亦指，政府自1999年起修例撒銷該要求，因認為此項目對查冊者並無額外助益，顯示種族民族亦有機會涉敏感成份。



財經事務及庫務局局長許正宇。（李澤彤攝）

99年起撤銷申報董事國籍規定 顯示種族或民族敏感亦未必有助益

財庫局向立法會提供的書面答覆指，根據《公司條例》規定公司提交的相關表格，須載有公司成員的姓名或名稱及地址，而董事如屬自然人，則包括其姓名、通常住址、通訊地址（明年10月24日生效）、香港身份證號碼，如非香港身份證持有人，則需要提交所持有的任何護照號碼及簽發國家。

當局認為，現有《公司條例》於2012年訂立後，公司登記冊上所載的資料，已足夠讓查冊人士識別董事的身份及查閱註冊公司的主要資訊，並讓執法人員等相關人士進行所需的法定程序、執法、金融及商業交易客戶盡職審查等工作，故無打算修例加入董事的國籍資料。

回覆提到，香港舊有《條例》要求公司向公司註冊處申報董事國籍的規定，已在1999年按公司法改革常務委員會的建議撤銷，因為考慮到在商業全球化的趨勢下，披露公司董事國籍對查冊人士未必有額外助益，而資料顯示董事的種族或民族背景，亦或帶有敏感成份，同時為公司帶來不必要的行政負擔。