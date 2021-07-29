政府引《公司條例》查壹傳媒　會計師：情況複雜符合使用條件

財政司司長陳茂波昨（28日）公布繼1999年後，再次引用《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。陳茂波稱，壹傳媒涉不公平地以損害股東和債權人的方式處理公司業務、有高層利用公司作違法行為，及涉嫌多項與公司業務相關的欺詐和不當行為等。

執業會計師林智遠今早（29日）於港台節目表示，今次個案情況複雜，完全符合使用《公司條例》作調查，而條例重要的啟動點就是牽涉到公眾利益。

就陳茂波對壹傳媒在財務方面認為有可疑的陳述，林智遠認同，表示自己也有一些疑問。



壹傳媒牽涉多項指控，林智遠相信在如此複雜的情況下，以《公司條例》處理完全符合。（資料圖片）

林智遠在港台節目《千禧年代》指，本港過去很少使用《公司條例》如此調查，相信是因為港府一向習慣依靠市場自行調整相關問題，只是市場日新月異下情況變得複雜，他個人都曾提倡政府多作監管，只是一直沒被當局理會。

林智遠表示，在本港運作的公司可分為香港成立的公司或者海外公司來港登記，兩者都受《公司條例》所規管，而證監會主要調查市場失當行為，亦有其他部門處理，他個人對於應由那個部門調查存疑，但相信在如此複雜的情況下，以《公司條例》處理完全符合。

涉公眾利益啟動程序 認為半年交報告目標合適

林智遠指，以往確有人提過《公司條例》以往很少用於上市公司，但以他所知並不是，實情是較少用在私人公司而多用於上市公司。林解釋，條例重要的啟動點是公眾利益，因為有關公司的資源來自公眾人士，包括小股東及債權人士，董事有受託人的職責，如沒有執行已屬影響公眾人士利益。

至於陳茂波提到壹傳媒財務方面可疑，林智遠亦表示自己有數個疑問，例如壹傳媒在2020年的中期業績表明，有關股東貸款應在36個月內才需要償還，但該公司卻突然還款，事前沒向股東透露。他又提到，壹傳媒曾自稱公司流動資金充裕，後來卻在保安局凍結了1,800萬現的不足一星期內，需要停止子公司運作。林進一步指，若看壹傳媒年報，一般只有1億至2億現金結餘，質疑公司為何一度自稱有5億多現金。

被問到當局於停牌期間介入是否恰當，林表示，認為應在較早時開始做。他又指，相關調查過去一般需時一年至幾年等，認為今次當局訂下半年的目標適合，而且被委任的公司亦是跨國公司，相信有能力處理。他強調報告不需要先下決定，而且不一定發現有問題，目的只是令事件不會到最後仍不清楚問題何在。