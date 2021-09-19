區議會改組？林鄭：2019區選出問題　宣誓後將處理功能運作問題

政府早前完成修例要求全體區議會宣誓，港島區本月10日「打頭陣」，最終14名完成宣誓的民主派區議員，半數被裁定宣誓無效，不符擁護《基本法》及效忠特區的要求。其後傳出政府研究重組區議會，方案包括重設委任議席及改用「雙議席單票制」。



行政長官林鄭月娥今（19日）回應傳聞時，指區議會目前殘缺不存，只剩200多人，回顧便會發現是源於2019年區議會選舉出現了一些問題，認為要等新界、九龍區議員都完成宣誓後，才能處理區議會運作及功能問題。



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林鄭：區會殘缺源於2019選舉出問題

2019年區議會選舉，民主派乘著反修例民意在選舉大獲全勝，取得全港86%的直選議席，主導17個區議會。其後政府著手修例要求他們宣誓，並不斷傳出消息，區議員一旦宣誓被裁定無效，將被追討上任以來的薪津，動輒過百萬。消息今年觸發區議員辭職潮，至今已逾200人辭任。

留任的民主派區議員則要接受宣誓考驗，港島7名被裁定宣誓無效的民主派區議員，均涉及去年立法會初選，九龍及新界一眾區議員其後也會宣誓。

林鄭月娥今早視察位於灣仔會展的選委會選舉票站，指現階段要首先完成分批宣誓，才知道當中有多少名在任區議員符合公職人員要求，政府才會著手處理區議會餘下約兩年任期的功能及運作問題。她又強調昨日與國務院副總理韓正會面，並沒有與談及相關議題。