政圈風聲｜政府擬再落刀收回區議會4億撥款權　建制：廢一半武功

政府正分批安排區議員宣誓，隨著多名民主派區議員處於被DQ邊緣，加上逾半區議員已辭職，區議會日後運作未明朗，更可能被進一步削權。消息指，政府正研究收回區議會就「社區參與計劃」的撥款權，佔區議會整體撥款金額逾一半。



消息人士指，「社區參與計劃」撥款主要涉及地區活動撥款，例如慶回歸、賀國慶等活動，收回區議會審議「社區參與計劃」撥款權後，日後可能改由民政事務總署直接負責審批。有建制派形容，政府是次做法猶如「廢咗區議會一半武功」。



民政局長徐英偉。（政府新聞處）

「社區參與計劃」撥款佔整體撥款逾半

區議會撥款主要分為兩大組成部分，分別為簡稱「CI Funds」的「社區參與計劃」撥款，及「地區小型工程計劃」撥款。根據本年度《財政預算案》，政府於2020至2021年為「地區小型工程計劃」撥款3.706億元，並向「社區參與計劃」撥款4.616億元。以區議會「未變天」前的2019至20年度「社區參與計劃」為例，18區區議會可獲撥款界乎1,600萬元至3,400萬元不等。

據了解，政府計劃於下一個財政年度起，不再向區議會就「社區參與計劃」撥款，而「地區小型工程計劃」撥款仍在檢視當中。「社區參與計劃」撥款主要涉地區活動、節日慶典等，例如龍舟賽、青年節、七一慶回歸等活動撥款，收回區議會審議「社區參與計劃」撥款權後，可能改由民政事務總署或民政事務專員負責審批，日後有關團體可直接向政府申領資助。

7月27日，油尖旺區議會召開大會，補選因余德寶辭職而出缺的區議會副主席職位，最終由民主黨朱子洛自動當選。（梁鵬威攝）

料不會將撥款權轉移至分區會

民政事務局局長徐英偉今年1月曾形容區議會過度政治化，已經失效，正檢視區議會的未來方向，包括撥款問題。

有資深建制派認為，區議會過去一年高度政治化，即使逾半民主派已辭職或失去資格，但仍需嚴格審視區會角色，若政府決定收回「社區參與計劃」撥款權、只保留「地區小型工程計劃」撥款，前者已佔整體撥款額逾半，猶如「廢咗區議會一半武功」。至於會否把相關權力交予由建制主導的分區委員會，據指政府暫無計劃。

袁海文批做法荒謬 陳學鋒：3個人審千萬撥款不合理

民主黨深水埗區議員袁海文接受查詢時批評有關建議荒謬，屬「行政霸權」，認為社區建設撥款由民選議會審批最為合理，「我哋（民選議員）有選民支持，理論上更貼近選民」，認為政府需解釋做法和原因。袁海文指，若政府以區議會有逾半議席出缺為由，削弱區議會權力，反問「點解唔係處理咗補選先合理？」

袁海文指，政府在社區及民生相關撥款上諸多拖延，不少撥款只是純民生政策範疇。他以深水埗區議會為例，健康及安全社區工作小組通過區議會撥款，進行「病人權益調查」，了解有關收費透明度及病人權益的保障情況，惟自去年10月拖延至今，仍未發出公開邀請，以邀請非政府機構申請區議會撥款。他又指，今年2月同意撥款製作的「社區診斷報告」，亦遇上被拖延情況，質疑這些純粹與民生相關的撥款項目也被拖延，「政府仲有乜藉口話我哋搞政治？」

民建聯副主席、「議會監察」陳學鋒則指，聽過有關建議，他個人絕對支持，指本屆區議會經常有反對派資助「自己友團體」，扣起慶回歸、國慶活動撥款，將區議會公帑變成「政治金庫」。

曾任中西區區議會副主席的陳學鋒指，目前該區區會只剩下3名議員，只透過3人審批、監察過千萬撥款並不合理，建議改由民政專員負責審批，團體可就不同性質活動向政府申請撥款。他又指，政府應一併檢視「地區小型工程計劃」撥款，統一由民政部門負責。

2020年4月，新一屆區議會當時上任近4個月，多個區議會收到民政事務總署通知，決定削減下一財政年度的「社區參與計劃」撥款。（李澤彤攝）

去年以疫情為由削撥款

翻查資料，2020年4月，新一屆區議會當時上任近4個月，多個區議會收到民政事務總署通知，決定削減下一財政年度的「社區參與計劃」撥款，稱預留作防疫抗疫工作之用，平均削減金額約2.6%，其中葵青區議會撥款被削減5.6%、共155萬元；大埔區議會被削減3.45%撥款，涉及金額約80萬元；南區區議會亦被削減約4%、共76萬元撥款。

署方當時指，政府每年為區議會提供撥款，用以推行「社區參與計劃」，以滿足地區的需要，有關計劃可包括社區建設活動、地區體育活動、藝術文化節目、綠化活動和義工活動等，但因應社區岀現的突發情況，包括新型冠狀病毒疫情，政府有需要預留更多資源處理突發事宜，因此增加社區參與計劃下的應急費用，撥予18區區議會用以推行社區參與計劃的撥款額亦因而有所調整。

▼9月10日港島區議員宣誓▼

