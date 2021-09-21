傳中央不滿地產商？　林鄭：近幾年他們「比較願意」配合政府

中央修改香港選舉制度後，要求特區政府從速處理民生問題，當中房屋自是焦點。《路透》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺，表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」，引起市場震盪。

特首林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者時回應指，由當發展局局長期間至今十多年，經常要和發展商打交道，感受到發展商「近幾年比較願意」配合特區政府的政策。



以「親身體會」指出 地產商近幾年較願意配合

被問到國家主席是否如《香港01》報道所指，曾經在港澳工作協調小組內部會議上，明確說道：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返。」林鄭表示無法證實，因那都是傳聞。不過她指可以明確表示的是，中央政府非常關心香港民生議題，尤其完善香港選舉制度後，下個目標就是切實提升特區管治效能，為市民解決問題。其一當然是通關，林鄭希望專家對接會議很快就可以召開。

對於房屋問題，林鄭表示今屆政府房策已經過大幅度調整，傾重於公營房屋，包括重置房屋置業階梯，包括推出首置上車盤、加大興趣居屋和綠置局等，對發展商私人土地，如有需要也會動用公權力，收回建公營房屋，以上的工作會繼續做。

林鄭特別指出，由過往擔任發展局局長期間到今天當特首，經常都要和地產發展商打交道。「如果呢幾年，你問我自己親身體會，我覺得今日佢哋（地產商）其實比較願意配合我哋特區政府嘅政策。」她舉例指，有發展商願意參加土地共享計劃、1.5萬個過渡性房屋單位之中有多於一半土地是由地產商無償捐出。她形容，這種公私營合作共同解決民生問題的氛圍，希望在完善選舉制度後可達到更大的成效。