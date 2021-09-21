通關︱林鄭月娥：要與內地聯防聯控　難以大幅放寬社交距離措施

選委會選舉前日（19日）結束，整場選舉共花14小時才完成點票及公布結果程序，不少候選人批評點票安排。特首林鄭月娥今早（21日）出席行政會議前見記者，料被追問點票時間過長的問題。



【10:25】被《香港01》記者問到選委會選舉點票問題，林鄭承認當日點票工作已不止是「似乎有問題」，而是有「相當嚴重的問題」，會關心如何防止再出現。她對於點票時間過長，對候選人造成的不便表示歉意。

林鄭又表示，雖然本港已超過一個月沒有本地個案，但強調不可以掉以輕心，指各地只要鬆懈就有爆發，內地福建省近日亦有爆發。她提到，在今年4月12日提出了防疫新方向，不再「又鬆、又緊、又放、又收」，所以在放寬措施上比較慢，不論外防設有分別14天、21天的檢疫安排，還是本地社交距離措施，例如仍有限聚令等。

她強調全球都很容易失守，必須做到外防輸入、內防擴散，才能令內地聯防聯控放心才可通關，希望市民諒解難以大幅度放寬。她提到，早前放寬了游泳及健身室的限制，政府會很細緻地檢視，如何讓企業、市民有多些活動。

【10:05】有記者問林鄭，選委會選舉只有一名非建制派當選，如何說服民主派參選，又問能否交代7名港島前區議員被DQ的理由；與及問到有外媒報道指中央要求本港地產商解決土地問題，與及國家主席習近平是否曾指商界影響中央治港將「一去不復返」是否屬實。

林鄭月娥回應指，本星期剛舉行了完善選舉制度後的選舉，強調選舉最重要目的是符合「愛國者治港」，並已設負面清單、正面清單。她強調，沒有情況是一名愛國者會因批判政府或政見不同就無法參選。她反問「如果有人士沒有參選，要如何令他們當選」。林鄭強調歡迎進入政治體制，但問擁護基本法，效忠中國香港特區是否「很苛刻」的要求，呼籲有關人士在未來立法會選舉思考此問題。她強調如果是愛國者，又為香港好，當然可參選。至於能否符合法定要求，則看資審會決定。

至於七名前區議員宣誓後被DQ，林鄭強調負責的民政事務局局長徐英偉有讓這些人士申述。她強調，宣誓的要求，就是能否符合上述條件及當局掌握的理據，她不能代當局回應。而這些人會否被追究，則看執法機關。

至於外電報道，林鄭表示無法證實、評論，她只能說中央很關心香港的民生問題，期望完善制度後提升政府管治效能，解決民生問題，例如市民期望通關，料兩地專家對接很快有消息。而港府在房屋問題已推了新的置業階梯，故目前是面對土地問題。

林鄭表示，發展商有私人土地，政府可用公權力收地發展公營房屋，會繼續做。她指自己近年親身體會，當發展局局長時亦有與發展商有打交道，認為他們今日很願意配合政策，如土地共享計劃，過渡性房屋更有一半土地借自地產商。

【09:55】林鄭指，先祝大家佳節快樂，家庭幸福。她指明日起就要去內地進行一連串公務，9月28日才回港，涉及3個城市，一是到四川成都出席川港高層會議、泛珠三角年度會議，屆時會簽訂合作協議，政務司司長會隨行；第二站會到重慶，這是其上任後第一次前往，本來2019年8月會前往，但當時「黑暴」未能成行，今次趁到國家西部一併前往，與領導見面，參觀香港投資營辦的公司；最後到陝西西安出席9月27日全運會閉幕禮。

林鄭宣布，中小企還息不還本、銀行預先批核還息不還本、百分百擔保特惠貸款可延長6個月。