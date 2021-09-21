陳同佳案｜潘曉穎母促林鄭任內解決　管浩鳴：自首視乎手續批准

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，前年10月因洗黑錢案出獄後，曾公開表明願意赴台自首，但至今近兩年一直未成行，台、港政府多番角力，互批政治操作。



死者潘曉穎母親趁今日（21日）中秋節，透過網上時事媒體發放錄音，指今年是第四個沒有女兒的中秋節，每日仍感到痛心難過，又稱台灣方面要求先收到證據才接收陳同佳，「管牧師如果你真係有心幫阿女（潘曉穎）嘅話，我希望你盡快解開呢個死結。」



她希望事件在特首林鄭月娥本屆政府任期內解決，重提以「域外法權」方式處理事件，形容只是「低微要求」。



香港聖公會教省秘書長管浩鳴回覆《香港01》查詢指，何時去台灣自首，要視乎有關手續批準的時間，又表示潘媽媽托她交給陳同佳的東西已處理。《香港01》正向特首辦及保安局查詢。



稱可由疑犯帶香港證據帶到台灣

潘母在錄音指，去年12月送了一個殺人案同款的旅行箱予陳同佳，問管牧是否收到及轉交陳同佳。潘母指，從2018年至今多次寫信給政府，要求特事特辦，惟至今警方仍保護陳同佳，政府又以機密為由不願透露，反問「陳同佳係咪有好多仇家，係咪驚有人殺咗佢呢？」

對於管浩鳴多次稱陳同佳仍希望到台灣自首，正等待台灣接收，潘母稱現在是台灣希望先收到證據，之後才接收陳同佳，「但係港台雙方就不就呢個問題去溝通，我想問下管牧師，如果你真係有心幫阿女（潘曉穎）嘅話，我希望你盡快解開呢個死結。」她稱有官員及社會曾建議，由疑犯親自將香港證據帶去台灣，希望管浩鳴幫忙勸說及解決。

管浩鳴回覆《香港01》查詢時表示：「我十分明白潘媽媽的感受，我相信任何關連於這件事的人都不會有好的心情。」他說，何時去台灣自首，要視乎有關手續批準的時間。此外，他表示：「潘媽媽托我交給同佳的東西（指行李箱），已按同佳的意願處理。」

再倡「域外法權」方案 保安局曾反對

潘母又提出，既然港、台政府各持已見，應考慮案件在港審理，重提當年的「域外法權」方式處理事件，希望林鄭月娥可在本屆政府任期解決案件，即明年6月底之前。

2019年5月，時任公民黨黨魁楊岳橋提出「域外法權」私人草案，賦予香港法院域外法權，審理港人在境外涉嫌謀殺、誤殺和意圖謀殺的案件。保安局當時回應指，草案建議涉及刑事追溯力的問題，即使修例，由於法例在外地發生的行為變成香港法律下的刑事罪行，有關條文只能適用於法例生效後干犯的罪行，否則會違反《香港人權法案》，故認為有關修例不適用於台灣殺人案。

9月19日選委會選舉，管浩鳴現身會展投票站。（資料圖片／盧翊銘攝）

管牧日前指陳同佳必赴台：何時起行問台灣政府

管浩鳴日前現身選委會選舉投票站，被問到陳同佳近況，他強調對方必定會回到台灣自首；至於何時起行，管牧稱：「不如你問台灣政府好過」。