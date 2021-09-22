中央施壓？施永青：地產商唔係黨員　遊戲規則列基本法「無得改」

《路透社》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺，表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」。中原地產創辦人施永青今（22日）在港台節目《千禧年代》中表示，香港地產商並非「（中國共產黨）黨員」，相信中央不會「指示」地產商做事。

施永青又指，地產商在香港房屋問題上扮演重要角色，中央要向他們尋求配合和支持，房屋政策才會更易落實，「無理由喺解決呢個問題嘅時候，攞地產商開刀，逼佢埋牆角」，他認為中央打壓地產商的說法言過其實。



施永青指，地產商在香港房屋問題上扮演重要角色，中央要向他們尋求配合和支持，房屋政策才會更易落實。（資料圖片）

施永青表示，香港地產商一直肩負社會責任，但「地產商都係商」，營商仍以獲利為主。他提及，《基本法》第105條已訂明，市民買賣物業的權利獲得保障，政府如要收回私人土地或收回資產，需要有合理賠償，強調遊戲規則「無得改」。

香港有《競爭條例》處理壟斷問題

對於報道指中央表明不再容許壟斷行為，施永青指，香港地產商無壟斷地位，外國和內地的地產商可參與市場，同時香港有《競爭條例》處理壟斷問題。

被問到香港發展商可如何配合政府，施永青認為，香港與內地發展商不同，內地現時供應過剩，中央希望他們「起慢啲、起少啲」；但香港現時是供應不足，「要佢哋（發展商）配合就是起多啲、起快啲」。他又指，若政府加快審批更改土地用途，補地價的金額追上市價，可讓地產商加快建屋。

公屋聯會總幹事招國偉表示，樂見更多私人發展商參與建設公營房屋，建議發展商可與社企合作，興建相對廉價的資助房屋。（資料圖片）

招國偉：樂見地產商參與建設公營房屋

公屋聯會總幹事招國偉在同一節目表示，樂見更多私人發展商參與建設公營房屋，建議發展商可與社企合作，興建相對廉價的資助房屋。招國偉又指，現時香港公屋供應量低，認為政府除了覓地建屋，亦應加快公屋流轉，他提議可向公屋富戶提供誘因，如豁免繳交額外租金等，讓他們能盡快儲錢購買私營房屋，從而騰出公屋單位。

對於政府早前推出「長者業主樓換樓先導計劃」，招國偉稱，適合計劃的人士不多，建議可將計劃擴展至房委會，並延長資助房屋的禁售期。另他提倡重設長策會，審視房屋供應。