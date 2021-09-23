林鄭晤川官︱川港兩地達12項共識　將推動公務員交流管理經驗

川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議今日（23日）在四川舉行。特首林鄭月娥率領政務司司長李家超等一眾官員，與四川方面達成12項合作領域的共識。其中，兩地將推動公務員交流，分享公共服務的管理經驗。



林鄭表示，支持港鐵與城都市政府及成都軌道交通集團深化合作，探討成都軌道交通沿線物業和發展車站商務的合作機會。



林鄭月娥指：「川港合作會議機制是本屆政府於2018年5月與四川省人民政府正式成立，為川港兩地合作構建了重要平台。兩地能夠在3年多的時間內兩度舉行高層會議，特別是在疫情期間雙方仍堅持不懈促進彼此的經貿往來，確是難能可貴。香港將會繼續發揮自身所長，借助成渝地區雙城經濟圈建設的東風，與四川省方面共謀合作，互利共贏，讓川港兩地的發展百花齊放，再上一個台階。」

在會上，政務司司長李家超與四川省副省長李雲澤簽署《川港高層會晤暨「川港合作會議」第二次會議備忘錄》，涵蓋川港兩地12個合作領域，分別是「一帶一路」建設及經貿、金融、「航空、航運和物流」、創新及科技、法律專業服務、文化創意及旅遊、藝術和體育、青年交流、教育、衞生及中醫藥、公務員交流、便利港人在內地發展。

升級改造港人在川「一站通」平台

其中，兩地將在國務院港澳辦的協調下，共同推動川港公務員交流，彼此分享公共服務的管理經驗和專業知識；另外，兩地將會升級改造港人在川「一站通」平台，積極做好國家便利港人在內地發展政策和四川省便利措施落實落地，持續為港人到川發展、求學、生活、旅遊等營造便利環境。

支持港鐵探討在成都軋道沿線發展物業

此外，林鄭表示支持港鐵與成都市政府及成都軌道交通集團深化合作，加快軌道項目合作步伐，並探討成都軌道交通沿線物業和發展車站商務的合作機會。同時亦鼓勵四川企業來港上市，以及利用香港的資本市場及金融服務作綠色和可持續投融資及認證。

林鄭在會議作開場發言。（政府新聞處）

四川將支持港方中醫醫院計劃

會上，兩地亦簽署了《關於進一步促進川港經貿合作備忘錄》、《中醫藥戰略合作框架協議》和《四川省教育廳和香港特別行政區職業訓練局全面深化川港職業教育合作協議》。

當中，中醫藥戰略合作內容包括：

（一）雙方共同促進川港中醫藥高質量發展和合作。

（二）加強川港兩地中醫藥人才交流培養，每年川港兩地遴選一批中醫藥優秀人才互派交流學習，開展中醫藥技術培訓、文化交流，促進資源共享，人才共育。

（三）協調雙方中醫藥醫療機構、院校、科研院所、企業等，在中醫藥科技創新、生產工藝、標準制定等領域開展深度合作。

（四）在雙方各自的法律和法規框架下推動雙方中醫藥貿易互聯互通，不斷豐富創新川港中醫藥健康產業交流模式，開展中藥材出口、中醫醫療服務和康養旅遊等合作。

（五）四川全方位支持香港籌辦第一所中醫醫院，實現兩地中醫藥發展優勢互補，資源共享。