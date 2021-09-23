林鄭晤川官︱嘆「黑暴」傷內地人感情　國安法出台未來可加強關係

特首林鄭月娥率團出席川港高層會晤，今日（23日）與四川省委書記彭清華共同主持第二次川港合作會議。林鄭提到反修例期間，社會動亂的「黑暴」行為，傷害了內地同胞的感情，也讓他們對香港有些負面看法。現時她帶領特區政府重新出發，重振經濟的過程當中，很重視重建內地同胞對香港的觀感。



六十歲的林鄭月娥可以免費到海洋公園遊玩參觀。（資料圖片）

林鄭指，四川人因為香港參與2008年的汶川大地震重建工作，對香港人有深厚感情，多頭來自四川臥龍的大熊貓，是川港人民重要連繫，希望往後港府在內地宣傳推廣香港時，可得到四川的支持。她亦即場邀請彭清華及四川省長黃強明年訪港，見證香港回歸25周年。

國安法及選舉改制 令兩地有條件加強合作

林鄭表示，過去兩年多香港社會及經濟，因修例風波及疫情飽受打擊，有幸《香港國安法》頒布實施，令香港已經由亂轉治。而全國人大今年3月通過完善香港選舉制度的決定，也落實了「愛國者治港」原則，為香港的政治體制正本清源，重回「一國兩制」初心。

而完善選舉制度後的首場選舉，即選委會界別分組選舉，也在剛過去周日順利舉行，林鄭指這些中央的重要舉措，均標誌往後香港更有條件加強及內地的合作關係，更好地融入國家發展大局。

彭清華則在會上發言，指前海合作區為香港長期繁榮穩定擴展了新空間，增進民生福祉，之後兩地簽訂涵蓋經貿、中醫藥等領域的合作協議。

林鄭今次訪川，隨行的還有政務司司長李家超，及政制及內地事務局局長曾國衞等人，港澳辦副主任黃柳權也有出席這場會晤。