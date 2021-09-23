支聯會︱鄒幸彤企硬反對解散　引傳聞指紀念館被裝偷聽器不再安全

支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁，早前通過信件公開呼籲主動解散支聯會。不過目前正被還柙的支聯會副主席鄒幸彤，表明不認同解散，因不希望「恐慌性解散」對民氣造成打擊，以及以自身行為助長恐懼蔓延，而「解散減刑責」只是流於猜測，沒有任何保證。她回應李、何二人指，相信兩人有另外的考慮，但無法認同。



▼鄒幸彤等多名被告早前由警車及囚車押送到法院的情況▼



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拒以解散作求情理由 稱有長期坐牢心理準備

鄒幸彤於社交網的帖文分成兩部分，前半寫於李卓人、何俊仁公開信之前。她指，教協、民陣先後宣佈解散，官媒仍窮追猛打，指其解散不能逃避「罪責」，因此她認為「解散救人」的所謂「承諾」存疑。

她提到，大家要在堅持到底與俗稱的「止蝕離場」之間作出選擇，其本人則選擇「莫失莫忘，不離不棄，堅守到底」。鄒幸彤指，如組織解散或可屬於國安法第33條下的「自動放棄或防止犯罪」， 對眾被告來說，可能是個減刑理由，但她表明即使會員大會最終議決解散，個人亦絕不可能以此成為求情理由，「當初我選擇在國安法下，仍出來參選，個人已有長期坐牢獄的心理準備。」

稱六四紀念館不再安全

鄒幸彤指，不甘心放棄「五大綱領」、放棄為六四死難者討回公道，又指「自行解散」必然對運動造成一定挫折，令日後工作更難展開。

下半部分則寫於得知李卓人、何俊仁發表公開信之後，鄒幸彤認為二人的表述「或許有另外的考慮，沒法在公開信中言明，我對兩人的經驗和判斷甚為信任，但我仍無法說服自己主動解散是一 個『好』選項，遑論『最好處理』。」她重申，雖然無法親自出席會員大會，但呼籲會員反對解散議案，「給支聯會一個機會繼續走下去。」

鄒幸彤最後提到，收到一個令人擔憂的傳聞，稱六四紀念館已被設置針孔和偷聽器，以及反對解散者可能被秋後算帳等，認為自國安處上門掃蕩紀念館後，那兒已不再是可以安全討論的地方。

鄒幸彤、何俊仁、李卓人，較早前被指涉煽惑他人以非法手段，推翻中國根本制度或中央政權，遭控以煽動顛覆國家政權罪。支聯會將於本周六（9月25日）舉行特別會員大會，議決是否解散。