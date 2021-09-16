支聯會：按警方要求　晚上10時起移除原有網站、fb專頁等

面臨解散的支聯會將應警方要求，於今晚（16日）10時，移除支聯會網站、Facebook及其他指定電子平台訊息。

支聯會在社交網指，7名常委及公司秘書於本月10日接獲警務處處長信件，根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表4第7(2)條規定，要求支聯會於接獲通知7天內移除指定的電子平台訊息。

支聯會昨日已新建另一個Facebook專頁，聲明表示，未來將透過這個新網上電子平台發布訊息。



▼支聯會三名相關人士，較早前被控「煽動顛覆國家政權罪」▼



合理懷疑訊息涉國安可要求移除

根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表4第7(2)條，警務處處長如有合理理由，懷疑某人曾在電子平台發布，相當可能構成危害國家安全罪行的電子訊息，或相當可能導致這些罪行發生。則可於保安局局長批准下，要求當事人在指明期限前移除這些訊息。

支聯會常委全陷獄 何俊仁宣布退出

警方國安處早前指，有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，並按《國安法》要求提交資料，支聯會拒從。目前所有常委陷獄或還押，主席李卓人、副主席鄒幸彤、前副主席何俊仁及支聯會，被控一項煽動顛覆國家政權罪；而鄒幸彤、梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉共5名常委，則被控沒有提供國安處要求的資料。

何俊仁其後本月13日宣布退出支聯會，而支聯會本月25日將召開會員大會，表決解散議案。