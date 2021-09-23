陶傑去英國睇樓盤　笑指不能隔山賣樓：計劃放一下假　應該會回來

知名時事評論陶傑在Facebook表示，「秋天初抵牛津」，計劃在英國放假，「辦完一點事，應該會回來」。陶傑回覆《香港01》時表示，已經到了英國幾個月，至於何時回來，他說「林鄭幾時縮短檢疫，我咪幾時返嚟囉。」



無獨有偶，陶傑原本在商台《光明頂》一起主持節目的鮑偉聰，9月15日辭任節目主持。



商台《光明頂》的節目介紹，主持一欄仍有陶傑。

陶傑在Facebook表示，鑽石公主號事件至今18個月，電台和自己都認為要放大假。他說在秋天到達牛津，曾在橋頭畫畫，並遇上一名巴基斯坦裔的女攝影師，言談間表示阿拉伯有很多女性很有才華，但受困於制度「實令人窒息」。陶傑對她說：「很高興你也來到英國，定居在自由的土壤，發揮你的個性，釋放想像。」又指香港人與居港南亞人裔像活在不同世界，而英國「簡單、淳樸、沒有猜疑和計算、沒有激憤中的揣摸，沒有仇恨，一切原來可以融通。」

陶傑在文中表示，「計劃在英國放一下假，辦完一點事，應該會回來。日子很困難，在陰霾和幽雨的日子，願大家一起堅毅忍耐，願你的心田廣潤之處，阡陌花開。」

在英做樓盤推銷相關工作 「總不能隔山賣樓」

陶傑回應《香港01》查詢指，其實早於幾個月前已前赴英國，近來的節目都是越洋錄播，現時正前往曼徹斯特，「有啲嘢要做」。他指，現時有做英國樓盤推銷相關工作，總不能長期「隔山賣樓」，需要到英國親身看看樓盤情況。他又笑稱：「我都連續做咗年半、18個月（光明頂節目）冇停過，橫跨《國安法》生效前後，都要放個假嘅。」

「林鄭幾時縮短檢疫咪幾時返嚟囉」

被問到回港時間，陶傑指「幾個月左右啦」，又笑指「林鄭幾時縮短檢疫，我咪幾時返嚟囉。21日，點返？」他稱，現時所在的地區疫情風險並不高，「通街人都打晒針」。

另一《光明頂》主持鮑偉聰在9月中辭任，17年廣播界生涯暫告一段落，而網絡節目《聰心直說》則繼續播放。

陶傑提到，《光明頂》節目會暫時由馮智政及其他才識之士主持，「呢個世界就唔會話冇咗邊個就冇得運作嘅，光明頂係屬於香港人嘅文化評論節目，冇咗就一定好可惜。不過商台冇審查（《光明頂》），亦都冇咁嘅打算，放心。」