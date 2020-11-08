政壇諸事町｜蕭若元轟陶傑「人渣」　二人決裂緣於五年前一件事

經常在Youtube頻道拍片評論時政的資深傳媒人蕭若元，與有「香江第一才子」之稱的陶傑不咬弦，可謂眾所周知。蕭若元昨日（7日）在其頻道上載一段以「乜野係人渣？陶傑點解係人渣？」為題的片段，親解與陶傑結怨的前因後果，原來二人成為「世仇」，緣於五年前一場因敘利亞難民而起的論戰。

陶傑與蕭若元，曾雙雙被冠以「香江才子」的美名。

敘利亞難民論戰致反目

蕭若元昨天上載影片，再次解釋二人不和原因，他指陶傑約在2014年時，曾在電台節目《光明頂》中，對逃難到歐洲的敘利亞難民留下惡毒言論，例如曾稱「可以叫黑幫用手槍機關槍掃射難民」，又指歐洲多了難民或會令港人赴當地的旅遊簽證費用增加，令港人旅遊購物成本提高，蕭生怒斥這種說法難以接受。

回顧事件，蕭若元當時曾揚言把陶傑有關極端組織「伊斯蘭國」的評論，翻譯成17國語言，並寄給全球的穆斯林組織、人權組織和新聞組織，令二人火花升溫。自此，當陶傑在《光明頂》發表較激進、非主流的言論，也會笑言會否有人其言論翻譯成17國語言，借此揶揄蕭若元一番。

除了難民論惹火頭，蕭生亦指控陶傑在英國求學期間的不是。他引述一名自稱是陶傑早年在英國的朋友信件，指捶陶傑曾在英國坐火車不買票，並坐「霸王車」去唐人街，目的是為了去超市和書店東西，據指當時陶傑的解釋是「那些這麼便宜的東西在這裡賣那麼貴，唔偷條氣唔順！」，但未有提出實質證據。

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網民批蕭生人身攻擊 「渾水」：蕭生粉絲質素差

蕭生言論引起網絡熱論，財經KOL「渾水」亦評論事件時指，自己本身認識二人，認為他們是「互利共生」關係，為對方製造話題，但他批評蕭生粉絲質素差，因今次事件指罵自己，「明眼人都睇得出係一個互利共生嘅關係，大家互相製造下話題、製造下人氣。我不講對錯，如果講fans質素，蕭生嗰啲真係有待提升。」他又稱自己雖然不是陶傑粉絲，但和對方意識形態立場比較相近，直言：「喺佢身上學到嘅嘢都比較多啲。」

對於蕭生突然大鬧陶傑，網民反應似乎不太支持蕭生，不少網民認為不應「文人相輕」，指陶傑雖然偶有較刻薄言論，但沒必要人身攻擊，又認為陶傑對難民的言論並非全錯。對於蕭生指控，陶傑今次暫未見回應，但他在2015年就曾通過傳媒反擊，指大家層次唔同，「上網只係會睇啲一流人物嘅嘢」，直言未看過對方節目，火藥味十足。