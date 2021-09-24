外交部事實清單︱駐港公署：對美方商業警告和人員制裁的有力回擊

外交部發出《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，列舉多達102項事件，均涉及美國自2019年2月以來的對港舉措。



外交部駐港特派員公署發言人指，中方發布清單是對美方日前發布「香港商業警告」、制裁中央駐港機構官員等霸淩行徑的有力回擊，是對美長期以來違背國際關系基本準則、干涉香港事務和中國內政、破壞香港繁榮穩定的有力揭批，是對一切外部干預勢力和反中亂港分子的有力警告，彰顯了中方捍衛國家主權、安全、發展利益，維護香港繁榮穩定的堅定決心、堅強意志和強大能力。



外交部駐港公署發人表示：「事實一再表明，美國就是破壞香港繁榮穩定的最大幕後黑手，鐵證如山，不容抵賴。」（資料圖片）

指清單讓美國卑劣手段和險惡用心進一步大白於天下

外交部駐港公署發人表示，該清單是美國粗暴干預香港事務、破壞香港繁榮穩定的「罪證簿」。發言人指，清單系統梳理了2019年「修例風波」以來美方插手香港事務、干預中國內政的種種劣跡。美方炮制涉港法案，抹黑中方對港政策；悍然實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在港順利實施；污衊詆譭特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定；包庇支持反中亂港分子，為其兜售「港獨」主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項；多邊串聯施壓、糾集盟友聯手干涉香港事務，沆瀣一氣對香港事務說三道四、指手畫腳。發言人說，這份清單讓美國干預香港事務的卑劣手段和險惡用心進一步大白於天下。「事實一再表明，美國就是破壞香港繁榮穩定的最大幕後黑手，鐵證如山，不容抵賴。」

發言人表示，這份清單是對企圖干預中國內政、遏制中國發展的外部勢力敲響的「警世鐘」。清單的發布向世界昭告，中國的主權、安全、發展利益不容挑戰，中國全面準確貫徹落實「一國兩制」方針的決心不容置疑，香港的團結、和諧、穩定不容破壞。中國人民不怕鬼、不懼壓、不信邪，任何破壞「一國兩制」和香港繁榮穩定的企圖都逃不過中國人民的雪亮眼睛，任何人都不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的鋼鐵意志，任何打「香港牌」遏制中國發展的圖謀都不可能得逞。

促收回黑手否則搬石頭砸自己的腳

發言人指出，隨着香港國安法的實施和香港選舉制度的完善，香港開啟了由亂及治、由治及興的歷史新進程，迎來了良政善治、長治久安的發展新格局。天下大勢，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡。美方應從阻擋香港撥亂反正的幻想中清醒過來，從零和博弈的迷思中幡然醒悟。中方敦促美方切實尊重中國內政，恪守國際法和國際關系基本準則，立即收回干預香港事務的「黑手」，否則必將搬起石頭重重地砸在自己的腳上，必將遭到中國人民的有力反擊。